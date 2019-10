Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los avances que se tienen en las obras del aeropuerto de Santa Lucía; entre otros temas.

Como cada semana el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dio el reporte del ¿Quién es quién en el precio de los combustibles?

La gasolina regular se encontró con el precio más alto en Emerald Gas, en Los Cabos, Baja California, con un costo de 21.88 pesos por litro. En tanto, ESGES en Tabasco maneja el precio más bajo con 17.89 pesos por litro.

En lo que respecta al combustible Premium, la estación BP, Estaciones y Servicios Energéticos, en la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México, tiene el costo más alto, poniéndolo a la venta en 22.78 pesos el litro. Mientras que el costo más bajo lo tienen Superservicio Cargagas, en Cuernavaca, Morelos, lo maneja en 18.97 pesos por litro.

En Diésel el precio más alto se encuentra en Servicios Gasolineros de México, en Atotonilco el Alto Jalisco, con un precio de 22.08 pesos por litro; mientras que el más económica lo tiene Servicio Perimendez, en Centro Tabasco con un precio de 19,39 pesos por litro.

Las marcas con los precios más altos en la semana del 17 al 23 de octubre son Crevron, Redoc, Argo y Shell; en tanto las más bajas Gold, Forsan, Lagas y Total.

Sheffield Padilla destacó que de las 171 revisiones que se hicieron a estaciones de gasolina hubo una que llamó la atención al despachar por “algunos minutos” gasolina contaminada con agua, lo que provocaría la avería de algunos autos.

Se trata de la gasolinera ubicada sobre la carretera México-Toluca, en la estación 12172 Permer-Gas, por lo que “van a tener que pagar la reparación de más de 30 vehículos y Profeco se va a encargar de que paguen. En promedio les va a costar 30 mil pesos la reparación de cada vehículo”, sentenció el funcionario.

Sin embargo, Sheffield aclaró que el combustible contaminado de la gasolinera no es una forma de robar a los consumidores, sino es falta de mantenimiento de sus tanques, al registrarse filtraciones de agua de lluvia.

Sobre los precios del gas L.P., el titular de Profeco dijo que hubo 57 verificaciones a expendedores de gas L.P. y cuatro no se dejaron verificar.

Hubo 9 de 277 básculas inmovilizadas y 8 autotanques de 59. Además, se verificaron 39 lotes, hubo 147 cilindros con problemas, 24 con problemas que ponen en riesgo al consumidor.

Dijo que los precios más altos para la venta en cilindros se registraron en Chetumal, Quintana Roo, donde se vende en 20.74 pesos por kilo, promedio.

Mediante un video, el Ejecutivo federal mostró los avances, a 10 días de trabajos, de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y resaltó que ahí sí hay suelo firme.

Señaló que durante este tiempo de trabajo ya se tiene suelo firme, no fango, “y ahí queda eso”. “Es para decirles, suave, suave, ‘tengan para que aprendan'”, dijo a quienes no querían su construcción.

Adelantó que el próximo 1 de diciembre estará en librerías su próximo libro, donde explicará el concepto de “economía moral” o de “moral y bienestar”, que asegura, es la base de su política económica, donde explica los cómos.

El presidente López Obrador llamará por teléfono este lunes a Evo Morales y Alberto Fernández para felicitarles por sus triunfos en los comicios presidenciales de Bolivia y Argentina, respectivamente. “Hoy tengo pensado hablarle al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y también al presidente (reelecto) Evo Morales. Voy a hacer estas dos llamadas para felicitarlos”, señaló. Sobre una posible reunión con ellos, dijo que sí tiene contemplado recibirlos en caso de que decidan venir a México, para reforzar las relaciones con ambos países sudamericanos. “Estamos con mucho gusto recibiendo a presidentes, primeros ministros de otros países, para reforzar las relaciones de amistad entre los pueblos. Es muy probable que se dé el encuentro con los presidentes (electo) de Argentina y (reelecto) de Bolivia”, expresó. López Obrador no descartó reuniones también con los mandatarios de Ecuador, Lenín Moreno, y de Chile, Sebastián Piñera, países que han tenido protestas en las últimas semanas. “Están abiertas las puertas de nuestro país”, dijo.

De acuerdo con López Obrador, en materia educativa se usaban los recursos “a cambio de moches” en los que diputados estarían involucrados junto con Hacienda.

“Había fondos para moches, fondos especiales para presidentes municipales y por eso la protestas al extremo de que los diputados manejaban el presupuesto se les asignaba 10, 15 o millones de pesos y con eso negociaban con presidentes municipales y les daban esos recursos a cambio de un moche; eso en complejidad con Hacienda, (…) los diputados no tienen por qué manejar el dinero, esa no es su función”, manifestó.

Adelantó que en Michoacán se planteará que la nómina de los maestros se federalice.

“A partir de lo que resulte en Michoacán empezamos la federalización si así lo peta el gobierno estatal, si ellos deciden que la nómina se federalice”, dijo.

López Obrador lamentó el accidente carretero que sufrieron los periodistas que lo acompañaban en su gira, en la carretera Los Mochis-Ciudad Obregón, Sonora, dejando al menos dos personas heridas.

Por lo que pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y a los periodistas que cubren sus giras por el país encontrar la manera de desempeñar su trabajo de manera segura.

Reiteró la sugerencia de que los medios que tienen corresponsales en los estados, cubran las giras mediante ese personal, y los que no, lo hagan desde la Ciudad de México.

“Hay que buscar la forma de evitar los riesgos, no necesariamente deben ir a cubrir (…), todos los actos públicos se transmiten en vivo, y por práctica yo no hablo más que en los actos públicos”, dijo tras descartar una reducción en el número de actos por gira, pues quiere aprovechar al máximo el tiempo.

Por el contrario, adelantó que habrá más actos, pues terminando la visita a 100 zonas indígenas, hará una gira de revisión de obras al aeropuerto de Santa Lucía, bases petroleras y las obras del Tren Maya.

López Obrador insistió en que ya no es como antes que había atención especial para los representantes de los medios de comunicación y se gastaba mucho en ello. “Nosotros lo que estamos procurando es ahorrar en todo”, declaró.

Luego de que se aprobara una reforma en el Congreso de la Ciudad de México para que la actual titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy, pudiera ser sea la próxima Fiscal, el presidente comentó que será la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien responda al tema.

“Eso es algo que debe responder la Jefa de Gobierno y en ese caso se me hace desproporcionada la comparación porque lo que se hizo o si hizo en el sexenio pasado estaba más complicado en lo relacionado con la Procuraduría, no sé si sea el mismo caso y desde luego que son situaciones distintas, no somos iguales porque esos si caliente y Sheinbaum puede dar una explicación de este tema.

Agregó que no estoy muy involucrado sobre el tema, por que dejó en manos de Sheinbaum explicar todo sobre este tema.

El primer mandatario descartó asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, y dijo que en su lugar acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Recordó que él no asiste a los actos de toma de posesión de gobernadores, y que es Sánchez Cordero quien acude en su representación.

Señaló que a estas ceremonias cívicas solo manda su felicitación y su saludo, así como su respeto para quienes se van, aunque hayan generado polémica.

Ante las irregularidades reportadas por los medios de comunicación en las asambleas distritales de Morena, el presidente de la República pidió a los militantes de este partido no dejarse manipular en el proceso para elegir a la nueva dirigencia del partido.

De cara al Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre, dijo que el que manipula voluntades “no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación”.

Celebró “la politización que hay en nuestro pueblo”, porque “si no fuera así, yo estaría en el piso, los conservadores no se resignan, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y otro también, pero la gente nos apoya y por eso nos mantenemos”.