Lucha contra el narcotráfico es tarea de Estado

Luis Octavio Murat Macías.

En unas horas conoceremos la versión oficial, corregida y aumentada, de lo que sucedió en la cruenta batalla de Culiacán, con el enfoque y el estilo embrollado de Alfonso Durazo, secretario de Protección Ciudadana y creador de ese Frankenstein llamado Guardia Nacional puesta al servicio de la seguridad de la Frontera Sur de Estados Unidos (que según Durazo, no es militar, es civil, pero si es militar, pero también civil, aunque sigue siendo militar).

El parte del secretario llega tarde por haberse perdido la credibilidad en los funcionarios que intervinieron en el dislate de Culiacán a causa de las mentiras y versiones encontradas del Gabinete de Seguridad.

La pifia cometida por Durazo y compañía reflejó que al secretario únicamente le interesa quedar bien con el Presidente, debido a que éste lo puede hacer gobernador de Sonora. De ahí su insistencia para que los medios se enteraran de que la batalla en Culiacán se había desatado, solo que en su prisa por madrugar a sus compañeros del Gabinete de Seguridad, y aparecer como el héroe del operativo, pero que más tarde fue un desaguisado, se olvidó de agregar que no solo fue en Culiacán la única ciudad donde se apareció el demonio, sino en Los Mochis en Ahome, y en el Fuerte, por órdenes de “El Mayo” Zambada, en el sentido de no dejar “títere con cabeza” en las tres ciudades si los militares no regresaban a Ovidio.