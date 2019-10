Promete SAT evitar terrorismo fiscal

México.- Los cambios tributarios propuestos para 2020 amplían los escenarios fiscalizables y las herramientas para alcanzar la recaudación objetivo de 3.5 billones de pesos, pero de ninguna manera dan “más dientes” al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sembrar terrorismo fiscal.

Así lo aseguró la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, quien sostuvo que, de aprobarse la miscelánea fiscal que planteó el Ejecutivo, la autoridad, simplemente, desempolvará las atribuciones de fiscalización que ya tiene por ley y que estaban olvidadas.

“No es que nos hayan dado más dientes; (la propuesta) te puede dar más escenarios fiscalizables o para tener mejor recaudación, pero los dientes, como tal, ya están en el Código Fiscal de la Federación (CFF)”, dijo.

En entrevista con El Heraldo de México, afirmó que había sectores que no solían ser tocados, salvo cuando había alguna situación especial.

“Nosotros estamos tratando a todos los sectores por igual”, dijo.

Reconoció que uno de los mayores retos será cambiar la cultura tributaria, “porque a nadie le gusta pagar impuestos y el país se sostiene gracias a los contribuyentes cumplidos”.

“Es una cosa de hacer bien las cosas. El problema es que ya estamos tan lejos de esos principios y valores que lo vemos como algo esotérico, extraordinario, rarísimo”, afirmó la funcionaria.

La jefa del SAT confía en llegar a la meta de recaudación que trazó la Secretaría de Hacienda para 2020, que es 2 por ciento mayor en términos reales a la de 2019.

Sin embargo, acepta que depende de “un montón de variables”, entre ellas el crecimiento de la economía.

La también abogada litigante afirmó que la actual administración encontró muchos rezagos en temas de administración tributaria.

Consideró que la ley “antifactureras” va a ser clave para combatir la evasión en el país, porque va a elevar la percepción de riesgo para los “malosos”. Sin embargo, está consciente de que el SAT requiere actuar más rápido para agarrar con “las manos en la masa” a los delincuentes.

Por ello, ya platicó con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el procurador fiscal, Carlos Romero, sobre la posibilidad de modificar el artículo 69-B del CFF para corregir este problema.

“Mi sueño es poder actuar más rápido, para impedir que se sigan desarrollando más actividades ilícitas”.

Ríos-Farjat reiteró que esta ley sólo va en contra de los delincuentes que defraudan al erario con la venta de comprobantes fiscales falsos, por lo que pidió tranquilidad a todos los contribuyentes que pagan sus impuestos en tiempo y forma.

Estamos haciendo un combate a la evasión a partir de puras posibilidades que nos da el CFF y mira la reacción de la sociedad, parece que estamos haciendo cosas extraordinarias, extravagantes, que no están en la ley, es un tema de rezago cultural y relajamiento fiscal”, expresó.

Otras herramientas que emplea el SAT para mejorar la recaudación es el fortalecimiento de la campaña Súmate, la cual tiene por objetivo agregar al padrón de contribuyentes a más informales, así como la reestructura de sus diferentes administraciones y la alineación de sus procesos con las nuevas tecnologías.

Ríos-Farjat dijo que en el caso de las plataformas digitales, es un tema novedoso, en donde están cambiando las tecnologías y la forma de tributar, y dónde está la causación.

“El intercambio económico globalizado, gracias al comercio electrónico, cambia todas las perspectivas de Código Fiscal”.

¿Había rezago fiscal en el pasado?

Sí. Esta administración recibió rezagos en temas como devoluciones de impuestos. El combate a las factureras no existía. Las áreas Jurídica y de Auditoría tenían descontrol de las unidades desconcentradas. Había muchísimas áreas de oportunidad para corregir, aunque nunca vamos a estar en un estado ideal, porque la sociedad siempre se está moviendo.

¿ Cómo acabar con las planeaciones fiscales agresivas?

La recomendación es que cuando un contribuyente va a hacer algo muy estratégico, primero, haga una economía de opción. El tenedor y el cuchillo tienen diferentes formas de estar gravados, se deben conocer para elegir, pero no se deben acomodar de cierta manera para convencerse de una interpretación que no va a ser.

Lo mejor es asesorarse antes, porque luego pasan tres, cuatro o cinco años, la situación se complica y, entonces, dicen: ahí viene el fisco malvado, cuando el fisco siempre estuvo aquí para ayudar.

El G-20 trabaja en un impuesto digital unificado, ¿México estará en el acuerdo?El secretario Herrera tiene la visión que hace falta de cómo gravar la tecnología, porque ahora resulta que si estás en ese reino, no pagas aquí ni allá ni en ninguna parte, porque como es tecnología, es como si no exisitiera, cuando esa es una forma de evadir.

Se que lo tiene en el radar, ojalá se vaya para allá. Tenemos que transitar hacia un acuerdo de todos los países. Luce complicado, porque los europeos no están de acuerdo del todo. Si hubiera un impuesto nuevo, tardaría tiempo en estudiarse por Hacienda y habría que ver cómo entra con la visión del Presidente de no aumentar impuestos en los primeros tres años de su gobierno; no creo que incumpla su propuesta.

El SAT inició una investigación sobre presuntos actos de lavado de dinero en el futbol, ¿Cuáles son los resultados?

Toda esa información se la estamos pasando al Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien la está pidiendo, pero mi percepción es que falta todavía más.

El Heraldo de México / FERNANDO FRANCO Y JOSÉ MANUEL ARTEAGA