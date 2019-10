Kate del Castillo desaloja su casa por incendios en Los Ángeles

México.-La actriz mexicana Kate del Castillo fue desalojada de su casa en Los Ángeles, ante la voracidad y rapidez con la que se extienden los incendios forestales en California, Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la protagonista de la obra The way she spoke (Su manera de hablar) en Nueva York, dio a conocer que se encuentra en Atlanta, ya que su casa está muy cerca de The Getty Center, área afectada por los siniestros.

Estoy en Atlanta y con mucha preocupación por lo que está pasando en Los Ángeles, justo ahí en el Getty Center, yo vivo muy cerca de ahí y nos tuvieron que evacuar. Gracias a Dios estaba una gran amiga conmigo que pudo sacar a mi perrita”, dijo en un video.

De esta manera Kate se unió a otros famosos como Arnold Schwarzenegger, Kristin Davis y LeBron James que también han tenido que abandonar sus residencias por lo peligroso de los incendios.

Gracias al Fire Department (Bomberos) de Los Ángeles que han hecho un trabajo increíble y pronto estaré por ahí y espero que todo esté muy bien”, añadió en la red social.

Incendios

El lunes, el incendio Getty, como fue bautizado el fuego por su proximidad con el museo The Getty Center, se desató y en apenas unas horas las llamas consumieron unas 200 hectáreas y acabaron con al menos 10 casas de lujo en las colinas de Los Ángeles, de acuerdo con el Departamento de Bomberos local.

El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, pidió a los residentes del área afectada mantener la calma por las conflagraciones que se expanden con rapidez.

Desde la semana pasada California es afectada por varios incendios, como el voraz Kincade, en el área vinícola de Sonoma, que arrasó con más de 21 mil hectáreas y amenaza al menos a unas 80 mil estructuras.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró una emergencia en todo el estado debido al voraz fuego y anunció un programa de 75 millones de dólares para que los gobiernos locales mitiguen los impactos por los cortes de electricidad para prevenir más incendios, destacó el diario La Opini

Excelsior