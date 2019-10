Las aerolíneas latinas cierran filas: será difícil operar en Santa Lucía

México.- Al hablar de una futura operación en tres aeropuertos en la Ciudad de México, las cabezas de cuatro de las mayores aerolíneas en Latinoamérica son enfáticas: será difícil, y se mostraron poco abiertos a ello, ya que significaría sacrificar uno de sus mayores activos, el de la conectividad.

Durante el ALTA Airline Leaders Forum, el mayor foro de la industria aérea en la región, uno de los primeros cuestionamientos fue para Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, sobre la viabilidad del proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, con una postura que no cedió respecto a lo que la empresa ha dicho en ocasiones anteriores.

“Aeroméxico –como muchos aquí presentes– tiene un modelo de red. Necesitamos operar en un solo aeropuerto. No hace sentido operar en dos tan próximos: cambiar pasajeros, dar un brinco de 15 kilómetros y segmentar operaciones eleva costos. Para una aerolínea de bajo costo podría hacer sentido tener su base en otro aeropuerto, pero para nosotros es clave y fundamental operar en un hub que sea competitivo con otros centros de conexiones como Miami, Dallas, Panamá, Bogotá”.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, cerró filas con la postura de Conesa. “No operaremos en tres aeropuertos, sino en uno, y será donde esté Aeroméxico, porque esa conectividad y las relaciones interlínea son importantes. No todos nuestros pasajeros que llegan a la Ciudad de México van ahí, van a otras ciudades, grandes y pequeñas”.

Heilbron explicó que el aeropuerto que tenga las mayores facilidades en términos de conectividad y costos derivará en un mayor tráfico a sus aerolíneas y a los socios de éstas. “Si uno está solo puede ignorar estas cosas, pero no es la realidad”.

Para Enrique Cueto, CEO de LATAM Airlines, existe aun menos claridad sobre el proyecto aeroportuario en la Ciudad de México. “Es difícil entender lo que (el presidente) quiere hacer, por lo tanto es difícil entender lo que quiere escuchar. El mejor ejemplo es Argentina: los aeropuertos son parte del drama, tener separadas sus operaciones y vuelos para el país es un desastre, las operaciones domésticas e internas están divididas. La industria no entiende lo que esta pasando y es grave”.

Anko Van der Werff, CEO de Avianca, apuntó a que hay pocos ejemplos de un sistema aeroportuario funcionando con un esquema de tres infraestructuras interconectadas. “Probablemente, en el mundo no hay ejemplos donde dividir la demanda es una buena opción. Para mí no funciona en Argentina o en Milán; tenemos un acuerdo comercial con Aeroméxico, es una oportunidad quizá no pérdida, pero dividir la demanda sólo a lo mejor en aeropuertos como Heathrow, en Londres, y Nueva York. Pero las condiciones son muy diferentes allá”, subrayó.

“Es un tema de industria y técnico. Hay una sola forma de hacer las cosas, y desafortunadamente no es lo que se esta tomando como decisión de hacer”, concluyó Cueto.

