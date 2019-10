Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron los avances de la campaña contra las adicciones, “Juntos por la paz”, cuya difusión será primordial para el gobierno federal.

“He dado la instrucción de que no vamos a transmitir durante algún tiempo mensajes sobre lo que estamos haciendo en el Gobierno, más que la campaña en contra de las adicciones”, señaló el primer mandatario.

“Es una prioridad el que podamos concientizar para que los jóvenes no caigan en el consumo de drogas, que no los enganchen. Toda la fuerza del Estado para atender a los jóvenes informando sobre este asunto”, expuso.

En este marco el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, aseveró que si se erradica el problema de las adicciones entre los jóvenes se podrá combatir a las organizaciones que se dedican a proveer de drogas a este sector de la población.

El funcionario afirmó que el tema se ha abordado también en el grupo bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Destacó que la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, además de la salud, también contempla el tema de seguridad, por lo que “ahora se busca debilitar todo el mercado para que los jóvenes ya no caigan en las adicciones”.

El funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que no sólo se busca combatir a las organizaciones delictivas, sino también terminar con los modelos de narcocultura, de prototipos criminales.

Refirió que ha habido reuniones con secretarios de seguridad estatales, así como alcaldes del noreste y sureste del país, pues lo que se busca es involucrar a los estados y municipios en la estrategia de combate a las adicciones.

Mejía Berdeja resaltó que también se combatirá la adicción en las cárceles del país, por lo que todo el sistema penitenciario se integrará a la estrategia, de la que hoy se presentó un informe.

Al ser cuestionado sobre una posible legalización de la mariguana y otras otras drogas, el presidente López Obrador insistió que no descarta ninguna opción para desalentar el narcotráfico.

Al presentar detalles de la campaña contra las adicciones “Juntos por la paz”, el mandatario señaló que su gobierno analiza todas las opciones para reducir el consumo de drogas.

“Se puede decir que esto no funciona y que lo que hay que hacer es legalizar la marihuana y otras drogas. No se descarta, pero estamos iniciando porque esto es lo más dañino”, dijo.

Indicó que en este plan contra las adicciones se observan todas las opciones y aclaró que no ha iniciado con reformas legislativas para la legalización porque ahí no radica el problema, ya que este es un tema complejo en el que influyen muchos factores.

“Y si se necesita, se modifican las leyes y se aplica todo aquello que ha dado buenos resultados en otras partes, copiar lo bueno. Lo importante es que existe la voluntad de atender este asunto y lo vamos a hacer de manera profesional”, recalcó.

Agregó que 80 por ciento de la estrategia en contra de las adicciones es el bienestar para las familias, en particular para los jóvenes, a partir de darles la posibilidad de ejercer el derecho educación, trabajo, buenos salarios, a la cultura, recreación y promover los valores.

El Ejecutivo federal afirmó que si bien hay sindicatos y líderes gremiales que se oponen a la reforma laboral, hay otros que la impulsan y están a favor de ella, por lo que esta norma “va hacia adelante”.

“No son todos, la mayoría está aceptando que son otros tiempos y tiene que haber libertad y democracia sindical, y nosotros no vamos a solapar a líderes antidemocráticos”, expresó al preguntarle su opinión sobre los amparos presentados contra la citada reforma.

Indicó que tanto los líderes sindicales como los ciudadanos están en su derecho de presentar amparos, aunque consideró que en el caso de los referentes a la reforma laboral se deben a que hay muchas inconformidades porque es una nueva etapa donde no se permite el “charrismo sindical”.

En ese sentido López Obrador enfatizó que “no hay sindicatos de Estado, el gobierno no tiene dirigentes predilectos, tiene que haber libertad y democracia sindical, voto libre de los trabajadores”.

Al referir que los amparos que han presentados se están resolviendo en el Poder Judicial conforme a la ley, dijo que “estamos empezando y es natural que haya amparos”, pero enfatizó que “nosotros no vamos a solapar a líderes antidemocráticos”.

López Obrabdor adelantó que cada 15 o 20 días presentará avances de las obras de construcción en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

Explicó que las aerolíneas tendrán posibilidad de realizar operaciones en el aeropuerto de Toluca y que no autorizarán más vuelos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, para evitar que continúe saturándose.

“Ahora las líneas aéreas tendrán la posibilidad de Toluca y ya no se van a autorizar vuelos extras que sigan saturando el aeropuerto, para que mejor tengan opciones en Toluca en tanto ésta Santa Lucía”, destacó.

El Presidente recalcó a los “opositores” del proyecto aeroportuario que “no puede haber intereses personales por encima de los de la nación”.

El primer mandatario señaló que estará pendiente de la votación de los diputados a favor de la eliminación del fuero presidencial porque ello sería un hecho histórico.

“Si hoy aprueba la Cámara las reformas al artículo 108 constitucional, será algo verdaderamente histórico”, dijo.

“Con esta reforma, si se aprueba, se va a poder juzgar al presidente por todos los delitos, sobretodo por corrupción, se termina con la impunidad”, agregó el mandatario.

Luego de que en agosto pasado exhortó a los partidos a reducir sus prerrogativas, el presidente López Obrador reiteró que “es mucho lo que reciben estas fuerzas políticas” y que esa decisión permitiría liberar dos mil 500 millones de pesos del presupuesto.

Consideró que “es mucho lo que reciben” estas fuerzas políticas como gasto y pidió estar pendientes de quiénes son los legisladores que votan en contra de este dictamen en la Cámara de Diputados.

“Y ahí vamos a ver quién es quién. Les invito a todos a estar pendientes de la votación, a ver quiénes van a votar en contra, porque había resistencias, hay quienes desde dientes para afuera decían que sí, que era mucho el gasto y ahora no quieren”, expuso.

El presidente López Obrahdor dijo que no tiene información de que el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps se haya fugado o que esté enfermo, pero confirmó que las investigaciones en su contra siguen en curso.

“La información que tengo es que si hay una investigación o dos en la Fiscalía General, pero que no hay orden de aprehensión o que se haya fugado o que esté enfermo, eso no, bueno, no tengo esa información.

“Es la fiscalía la que está viendo este asunto, pero lo que me han informado es que es una investigación que se está llevando a cabo, denuncias que se han presentados, dos o tres denuncias por particulares y una de la oficina de Inteligencia Financiera por algunas cuentas, pero tampoco hay congelamiento de cuentas”, aseguró.