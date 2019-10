Los programas sociales de AMLO: opacos y sin control sobre quién los recibe

México.- El gasto en los programas sociales que consisten en realizar transferencias de recursos rebasara?, el an?o entrante, los 630,000 millones de pesos (mdp), el equivalente a poco ma?s de 3.4% del PIB, segu?n se establece en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacio?n. So?lo que ma?s de 60% de esos recursos se otorgara? a trave?s de programas sin reglas de operacio?n, es decir, sin un control claro de quie?n recibira? el dinero ni de sus resultados.

En 2008, cuando se crearon las reglas de operacio?n para programas sociales, el gasto ejercido fue cercano a 300,000 mdp. En los an?os siguientes, aumento? a un ma?ximo de 400,637 mdp en 2014. En contraste, lo programado sin reglas de operacio?n fue de 248,751 mdp en 2009 y, el ma?ximo, de 442,512 mdp en 2015.

En 2020, el gasto sin reglas de operacio?n sera? el segundo ma?s grande, con 401,967 mdp. “Un programa puede llevar lineamientos para funcionar, pero no siempre tiene reglas de operacio?n. Eso lo hace vulnerable a corrupcio?n y mal desempen?o”, dice Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Pu?blico y Rendicio?n de Cuentas de Me?xico Evalu?a.

De 109 programas de transferencias contemplados para el pro?ximo an?o, 58 no cuentan con reglas de operacio?n; en tanto, los 51 programas que si? cuentan con ellas recibira?n u?nicamente 229,476 mdp, la cifra ma?s baja desde que se instauraron reglas.

Los programas con reglas de operacio?n deberi?an ser prioritarios en la recepcio?n de recursos, dice Alejandra Maci?as Sa?nchez, directora de Investigacio?n del Centro de Investigacio?n Econo?mica y Presupuestaria.

Un problema con los programas sin reglas es que sus resultados tampoco pueden compararse de un an?o a otro. Un ejemplo es la pensio?n para adultos mayores, que teni?a reglas; pero e?stas quedaron desfasadas al hacerse universal el beneficio en este gobierno. Como no se han emitido nuevos criterios, los expertos temen que no se podra?n conocer avances o retrocesos en la eficacia del programa. Sembrando Vida y Jo?venes Construyendo el Futuro teni?an, en conjunto 55,000 mdp, y sin reglas de operacio?n.

“Los programas prioritarios tienen subejercicio de 30%, contra lo programado en 2019. No hay reporte claro de beneficiarios”, dice Maci?as.

Las reglas permiten delimitar a la poblacio?n beneficiaria. Jo?venes Construyendo el Futuro, por ejemplo, estimaba un universo de 2.3 millones de beneficiarios. Pero el dinero que se le destinara? en 2020 es menor en ma?s de un tercio contra el de este an?o: de 40,000 mdp a 25,619 mdp.

“Jo?venes Construyendo presenta un recorte en su presupuesto, y quiero pensar que es resultado de un análisis de co?mo ha estado operando: Se calculaban 2.3 millones de jo?venes que no estudian ni trabajan. De ese universo, la mayori?a son mujeres, y algunas esta?n cuidando nin?os porque tienen un trabajo no remunerado y no pueden contratarse en un empleo. Todas esas complicaciones reducen la poblacio?n objetivo”, concluye Maci?as.

