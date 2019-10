“No somos iguales”, pero se parecen

Héctor Moctezuma de León.

Claro que no son iguales Presidente, pero se parecen, hay actitudes muy similares a los anteriores, a los neoliberales o neoporfiristas como los llama usted constantemente en las mañaneras.

Para desgracia de México y los mexicanos, gobiernos van y gobiernos vienen, pero nomás no la vemos, todos nos prometen el cambio, pero si no son los mismos, como dice, se parecen mucho.

No nos quiera ver la cara Presidente, las excusas ante la ineficiencia de las administraciones federales y locales son las mismas que hemos escuchado durante muchos años, ¿dónde está el cambio?

Para poner un caso, ahí está la reforma a la Constitución de la Ciudad de México por la que se sustituye a la Procuraduría General de Justicia por la Fiscalía General de Justicia CDMX en la que habrá “fiscala carnala”, tal como los priistas pretendían hacer en el sexenio pasado en la Fiscalía General de la República, nombrando a un “fiscal carnal”, ¿en dónde está la diferencia?

La actual procuradora, Ernestina Godoy, que no ha dado resultados en el problema de la violencia que cada día se ve con más intensidad en la capital del país, continuará en su cargo porque es amiga de usted y de la señora Sheinbaum, es lo mismo que hicieron los priistas y los panistas en las épocas que les tocó gobernar al país.

Hay muchos otros casos, de los cuales hablaremos en otra ocasión, en los que le puedo demostrar que sí son iguales, como es el de la diplomacia del calzón bajado frente a los Estados Unidos que practica su canciller y que daría pena a los diplomáticos, ésos sí de carrera, que en el siglo pasado pusieron muy en alto a la política internacional mexicana.

Puede ser que en algo sí no sean iguales, en su negativa de codearse con los líderes mundiales, para quienes defintivamente no es lo mismo negociar con un secretario que con sus pares.

*****

Este domingo miles de capitalinos se congregaron a lo largo del Paseo de la Reforma para presenciar un espectáculo sobre nuestras tradiciones, lo que demuestra que ante la ausencia de respuesta a las demandas ciudadanas, en la 4ª Transformación también habrá mucho circo, aunque sin pan… ¿Y Romero Deschamps apá? Se ha vuelto todo un misterio el paradero del ex -dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, y hasta ahora la Fiscalía General de la República no dice nada sobre su situación jurídica, aunque las filtraciones están a la orden del día como lo hacían los neoliberales… Al paso que van, las asambleas de Morena tendrán que hacerse arriba de un ring, seguro que así eligirán mejor a sus dirigentes, a madrazos como lo hicieron este fin de semana en varios estados del país… Que van por Raymundo Collins, ex-de la Central de Abasto en el sexenio de Marcelo Ebrard y ex–del INVI y de la policía capitalina en el de Miguel Ángel Mancera, del que ahora se explica por qué buscó con tanta ansiedad la senaduría que le daría protección de las corruptelas durante su gestión al frente del GCDMX. Otros colaboradores de Mancerita andan que no les calienta ni el sol en las pocas horas que sale en la capital del país por estos días.

