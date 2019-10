Pablo Montero, listo para participar en el triatlón Xel-Há 2019

México.-Además de participar en la telenovela Soltero con hijas, interpretando al personaje de “Rodrigo”, Pablo Montero se encuentra en etapa de preparación para competir en el triatlón Xel-Há 2019 que se llevará a cabo el domingo 17 de noviembre en la Riviera Maya.

El actor habló durante uno de los descansos de las grabaciones de dicha telenovela, para compartir detalles de su participación en la justa deportiva en la que estará acompañado de Marcos Velázquez, atleta con discapacidad visual, con quien ha formado una dupla que está dispuesta a lograr un buen lugar en la competencia.

Marcos es un deportista de alto rendimiento y es mi físicoterapeuta, en una ocasión que me estaba dando terapia en la rodilla me comentó de la competencia, en ese momento yo me estaba preparando para el Iron Man que fue el 29 de septiembre pasado y ahí me invitó a ser su guía”, comparte el también cantante quien está sometido a un programa de entrenamiento riguroso para estar al nivel de su compañero, quien tiene amplia experiencia en este tipo de retos deportivos.