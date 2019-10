Yolanda Andrade y Montserrat Oliver celebran 19 años de amistad

México.-Durante 19 años, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver han convertido la pantalla de televisión en una pasarela donde puede pasar de todo, desde una entrevista relajada y divertida con “Chabelo”, Alejandro Fernández, Diego Luna, Thalía o Ricky Martin, hasta una declaración de principios en favor de la comunidad LGBT.

La conductora y actriz Yolanda Andrade, platicó todo lo que ha ocurrido a lo largo de más 900 programas al aire, haciendo dupla con la modelo y actriz Montserrat Oliver.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Andrade comentó que la relación con Montserrat va más allá de lo profesional. Con el peculiar tono sinaloense, muy directa y festiva, en broma comentó que

Aseguró que trabajar con la actriz de Monterrey, ha sido toda una escuela.

La conductora recordó un momento complicado de la relación con Montse, que ejemplifica el tipo de contacto que tienen.

A ella le tocó mi época de alcoholismo y drogadicción. Tuvo mucha paciencia conmigo porque trabajar con una compañera que esté hasta las manitas no es fácil”; sin embargo, dijo enfática, siempre la apoyó.

Al preguntarle sobre cómo fue ese apoyo, la conductora de Hijas de la madre tierra, primer programa que hizo con Oliver, dijo a manera de broma que lo primero fue acusándola.

Le dijo Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa. Yo me enojé mucho con ella, le dije que era una traicionera, que me iban a correr. Pero lo que hicieron fue apoyarme para que, después, mi hermana Marilé me llevara a la clínica de rehabilitación”.