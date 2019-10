‘Canelo’ en camino de ser el mejor de la historia, dice entrenador

Las Vegas.-Si Saúl “Canelo” Álvarez mantiene el camino que ha seguido en su carrera, de disciplina y entrega, será el mejor boxeador que haya dado México en su historia, aseguró el entrenador Eddy Reynoso.

Para empezar será el campeón de la década, a su edad aún no está retirado y ha hecho lo que muchos mexicanos no, está en curso no de estar entre los mejores sino de ser el mejor”, afirmó el entrenador.