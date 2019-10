Memo Ochoa recibe pasaporte europeo tras regresar a Liga MX

México.-Tras picar piedra en el futbol del viejo continente durante casi una década, Memo Ochoa finalmente recibió su pasaporte europeo, aunque irónicamente lo hizo cuando decidió regresar al futbol mexicano de la mano de las Águilas del América.

En entrevista con la revista GQ, el guardameta mexicano consideró irónico que haya obtenido su pase comunitario ahora que regresó a la Liga MX, después de todo lo que realizó en España para obtenerlo.

“Es irónico, pero ya tengo el pasaporte europeo y lo logré ahora que estoy acá. Creo que la historia se resume así: yo había hecho todos los exámenes y los trámites para obtenerlo en España, después de los tres años que estuve ahí”.

Guillermo Ochoa

‘Paco Memo’ explicó que fue un error del sistema español lo que detuvo su proceso, mismo que estaba programado al finalizar el Mundial Rusia 2018, certamen en donde fue elegido el segundo mejor portero, lo que sin duda le hubiera permitido dar el salto a un equipo más importante en Europa.

A un paso del Napoli

Ochoa reveló que en el mercado de verano del 2018, tras finalizar el Mundial, estuvo a nada de fichar con el Napoli, actual equipo de ‘Chucky’ Lozano; sin embargo, fue el Standard de Lieja el que bloqueó su salida, pues todavía tenía un año de contrato.

“Hubo un acercamiento real (con Napoli), después del Mundial de 2018. El presidente del club nos habló y dijo que Ancelotti estaba de acuerdo. Al final, esa decisión no estuvo en mis manos, ya que yo tenía contrato con el Standard y no me dejaron salir. No quedó en mí ni en mi capacidad. Standard no me dejó tomar esa opción y Napoli fichó al portero colombiano David Ospina de último momento”.