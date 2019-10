Nuevo titular de CNDH será elegido hasta el 5 de noviembre

México.- Al votar en dos ocasiones, el Pleno del Senado no alcanzó la mayoría calificada para elegir al próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que atora el proceso que será reanudado hasta la próxima semana.

Los senadores no lograron el consenso para elegir a uno de los que se aprobaron en la terna integrada por la activista Rosario Piedra Ibarra, hija de la defensora de derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra; José de Jesús Orozco Henriquez, ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exmagistrado electoral; así como Arturo de Jesús Peimbert Calvo, ex defensor del pueblo de Oaxaca.

Al vencer mañana el periodo de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, se quedará al frente el primer visitador general del organismo autónomo, Ismael Eslava Pérez.

En tanto, el Senado volverá a votar con la misma terna en la sesión ordinaria que se realizará el martes próximo.

El grueso de los senadores de Morena, votaron por la activista Rosario Piedra, mientras que algunos panistas y priistas se inclinaron por Jesús Orozco.

En la primera votación Rosario Piedra Ibarra obtuvo 59 votos; José de Jesús Orozco, 44 votos; Arturo Peimbert, 11 votos y 5 abstenciones. En la segunda votación: Orozco obtuvo 3 votos; Peimbert, 48; Piedra, 67 y una abstención.

En la discusión, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza criticó que se registrara un acuerdo cupular en comisiones para lanzar una terna, y dijo que eso es un asunto de “cuotas y cuates”.

“Íbamos muy bien, pero se arrolló el proceso”, expresó.

En tribuna, los panistas expresaron su desacuerdo por incluir en la terna a Rosario Piedra Ibarra, debido a que es una militante de Morena y la ven como cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, los morenistas criticaron que el exmagistrado José de Jesús Orozco avaló el fraude electoral de la elección presidencial de 2006, en la que resultó ganador Felipe Calderón Hinojosa.

El Heraldo de México / Misael Zavala y Gerardo Suárez