Promueven iniciativa para sensibilizar sobre demencia en México

México .- El Instituto Nacional de Geriatría (Inger) promueve la Iniciativa Dementia Friends para sensibilizar sobre las demencias en México que, de acuerdo con el Informe Mundial de Alzheimer, afectan a más de 800 mil personas en el país, de las cuales 64 por ciento son mujeres.

La iniciativa ciudadana, que se desarrolla en más de 150 países, busca transformar las percepciones sobre la demencia, pues debido a la incomprensión pública, las personas que la padecen son a menudo marginadas y asiladas, indica el Inger en su boletín institucional.

La demencia no es parte natural del envejecimiento, no es causada por enfermedades en el cerebro y no se trata sólo de la pérdida de la memoria, son parte de los mensajes clave que promueve la iniciativa, así como también que es posible vivir bien con demencia y que la persona es más que ésta.

La doctora Sandra Torres Castro señaló que acorde con uno de los objetivos del Plan Nacional de Demencia, que aborda la necesidad de promover la concientización comunitaria para la prevención del Alzheimer y otras demencias, el instituto decidió accionar desde enero de 2019 la Iniciativa Dementia Friends con una visión incluyente sobre las personas que viven con este padecimiento.

La investigadora del Inger detalló que la iniciativa cuenta con un formato accesible, por lo que es fácil llevar a todos los servidores públicos del país, a las empresas y en general a cualquier grupo de la comunidad.

“Cualquier persona pude comprender los mensajes clave porque no se usan tecnicismos y se explica a través de metáforas”, agregó.

