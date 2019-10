Atleta mexicana decide representar a Italia en Tokio 2020

México.-La taekwondoína mexicana Paulina Armería decidió probar suerte en Italia, ya que al tener doble nacionalidad aprovechará la oportunidad de contender por ese país en su ilusión por llegar a unos Juegos Olímpicos.

Aunque dejó en claro que su misión es seguir en su desarrollo deportivo y académico, expuso que al tener la oportunidad, no dudó en tomarla para aspirar a llegar a Tokio 2020, pero con la nacionalidad italiana.

La competidora, que tiene raíces italianas, comentó que la oportunidad se dio debido a la doble nacionalidad que tiene y desde luego por el amor que siente por Italia, dado sus raíces.

Me voy a Roma a empezar a entrenar con el equipo de Italia. Dejo de representar a México en los mejores términos. Fui con la gente de Conade, le escribí a mano una carta a Ana Guevara para expresarle su apoyo y agradecerle por todo en este tiempo”, comentó.

La taekwondoína apuntó que otras de las causas por la cuales optó por dejar México fue que las aspiraciones por representar al país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 eran casi nulas y, por ende, decidió hacer los cambios en su vida deportiva y desde luego en lo académico.

No sólo voy por la aventura, sino porque quiero hacer más cosas. Además, me siento privilegiada porque tengo el apoyo de mi familia, de los patrocinios y de mi federación. Me siento honrada de lo que hice por México”, apuntó.