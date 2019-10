Canelo y Kovalev intercambian elogios y sonrisas

Las Vegas.-Saúl Álvarez y el ruso Sergey Kovalev parecen estar guardándose toda la agresividad para el sábado cuando suban al ring del MGM Gran Garden Arena.

Ayer, durante la rueda de prensa final del evento, ambos intercambiaron elogios, e incluso en el cara a cara para las fotografías, se saludaron y sonrieron cordialmente.

Creo que está de más. Yo no odio a nadie, menos a un compañero de carrera tan brillante como Kovalev. Que no nos empujemos o no nos veamos feo en el cara a cara, no quiere decir no vayamos a tener una gran pelea este sábado”, explicó el tapatío.