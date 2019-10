El trabajo infantil interrumpe educación, salud, desarrollo y oportunidades de crecimiento

México.- México es el segundo país de América Latina con mayor trabajo infantil, después de Brasil y arriba de Perú, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Más del 10 por ciento de la población infantil de entre 5 a 17 años de edad, tiene algún trabajo, y de ellos, más de la mitad labora en actividades económicas no permitidas, señaló la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez.

Precisó que el foro “Retos en la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”, abordará la problemática real del trabajo infantil, alternativas y la propuesta de agenda para el poder legislativo. Esta actividad, dijo, interfiere con la educación, salud, desarrollo y oportunidades de crecimiento integral, aunado a la violencia generada por el crimen organizado, que se integra como nueva vulnerabilidad.

En este sentido señaló que el día que ayudemos a normalizar cualquier clase de violencia contra niños y niñas, ya sea sexual, trabajo infantil, crimen organizado, entre otras, entonces no tendremos respuestas, ni en el presente ni futuro. Agregó que en el discurso se dice que la niñez es importante, sin embargo no se ve reflejado en los presupuestos.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN, agregó que de acuerdo con la OIT, el trabajo infantil es todo aquel que priva a las niñas y niños de su niñez. “Prácticamente les roba su niñez y dignidad, perjudicando su desarrollo físico y psicológico”, advirtió. Ante estos hechos, el Senado ha sumado esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, aunque aún hay tratados y convenios pendientes de ratificar.

Al inaugurar el foro, la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante de la Comisión, puntualizó que se revisará la problemática del trabajo infantil y adelantó que propondrán alternativas legislativas que garanticen el interés superior de la niñez y adolescencia, para su mejor desarrollo y bienestar.

Lo anterior, dijo, de acuerdo con los compromisos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible previstos en la agenda 2030. Este día, argumentó, inicia una jornada de trabajo que será de gran valor para las niñas, niños y adolescentes, quienes merecen crecer en condiciones de igualdad y con oportunidades para tener una mejor calidad de vida.

Silvia Martha Novoa Fernández, directora nacional de la Organización humanitaria global World Vision, puntualizó que no se puede aspirar a tener un país que tenga paz, libre de violencia y con desarrollo económico, si no se atiende a niñas, niños y adolescentes, especialmente los más vulnerables, aquellos que no estudian y que tienden a ser reclutados por el crimen organizado, y a caer en las adicciones y embarazo infantil, entre otros.

Planteó que las propuestas resultantes del foro, se vean reflejadas en recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el anexo 18. Asimismo, pidió poner especial atención en programas específicos como el de niños jornaleros, ya que son extraídos de la escuela para llevarlos a trabajar. Y al regresar a sus estudios no logran reintegrarse, quedando en máxima vulnerabilidad.

El director general de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo, Omar Nacib Estefan Fuentes, puntualizó que se tiene una tasa de ocupación no permitida de niños trabajando de 7.1 por ciento. De ello, resalta que 60 por ciento de esta participación de niños en el trabajo, es en labores no permitidas relacionadas con actividades familiares.

En este sentido, explicó, la fiscalización no servirá para erradicar el trabajo infantil, ya que se necesitan acciones conjuntas de todos los órganos de gobierno y que integre la perspectiva de la administración pública para erradicarlo.

En tanto, Isabel Crowley de la Fundación Juconi, indicó que se necesita del trabajo de todos para erradicar la violencia contra los niños. Agregó que se debe dar una respuesta integral al problema de la educación infantil, para establecerla plenamente como derecho universal, así como fijar una edad mínima para el trabajo.

¿Cómo hacerlo?, preguntó. A través de la sensibilización sobre el tema, de la formulación de políticas públicas dirigidas al bienestar integral que abonen a erradicar el trabajo infantil y de la realización de foros como estos, que abonan a al cambio cultura, precisó.

Al acto inaugural también asistió la senadora Nancy de la Sierra Arámburo. El foro se integra por cuatro paneles, en los que especialistas, funcionarios, académicos, activistas y sociedad civil abordarán los temas: “Compromisos internacionales de México frente al trabajo infantil”, “El trabajo infantil en el sector agrícola, “El trabajo infantil en sus peores formas, trabajo forzado y trata de personas”, y “Mecanismos de restitución de derechos ante casos de trabajo infantil”.

Con información del Senado de México