Entregaremos en el 2024 un país con tranquilidad y en paz: Durazo

México.- Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo confió en que al finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se entregará un país en paz.

“Otro México seguro y en paz es posible? ahora hay inseguridad y eso no es ninguna sorpresa, pero tengan confianza en el gobierno del presidente López Obrador de que entregaremos en el 2024 un país con tranquilidad y en paz”, aseguró.

Alfonso Durazo entregó un informe de los acontecimientos suscitados en Culiacán Sinaloa para inscribirlo en el Diario de los Debates.

“En el caso de Culiacán lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiado la paz pública”, expuso.

Alfonso Durazo explicó que hay dos visiones en México para atender la seguridad pública, la de emplear el uso de la fuerza y la que atiende las causas.

“En el debate nacional se enfrentan dos visiones distintas, las de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda, costa caiga quien caiga, y la de aquellos que pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos, la de los que creen que la sola aplicación de la ley en crudo resolverá el problema, y la de quienes consideramos que mientras no se ataquen a plenitud las causas que generan la violencia la inseguridad seguirá presente”, aseveró.

“Se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales, las críticas han llegado fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco, los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas, es importante no ignorar estos puntos de vista, pero también explicar que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar probó ya sus límites y generó decepciones, tenemos que admitirlo, de hecho no se registra un logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó, sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos ya no dio resultados tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado, es de sin criterio de anticipación”, señaló.

El funcionario federal consideró que existen “poderosos fines conservadores” detrás de los llamados al utilizar la fuerza pública.

“No podemos desestimar poderosos fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación, son ellos los que piensan que la fuerza lo resuelve todo, y que si un problema social no se resuelve es porque no se le ha aplicado la suficiente fuerza, decimos a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública que son muy altos los riesgos de la represión como método de acción del Estado, además no vamos a dar sustento a la propaganda que pretende pintarnos como un gobierno autoritario”, indicó.

El Heraldo de México / Paris Alejandro Salazar