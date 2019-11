Fallece el sociólogo y escritor colombiano Alfredo Molano

México .— El sociólogo colombiano, escritor, activista social, periodista y analista del conflicto armado en su país Alfredo Molano falleció este jueves en Bogotá, por un paro cardiaco a raíz del cáncer de garganta que sufrió durante varios meses.

“A quienes quisieron a mi padre, Alfredo Molano Bravo, les cuento mi dolor por su partida. Hasta el último día de su vida peleó con todas sus fuerzas”, dio a conocer su hijo, Alfredo Molano Jimeno, en su cuenta en Twitter.

“A lo largo de su vida y durante el tiempo de su trabajo en la Comisión (para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición), Alfredo recorrió el país hasta sus rincones más profundos e hizo aportes invaluables, críticos y valientes a la comprensión y solución de los problemas sociales, económicos y políticos del país. Su legado seguirá iluminando nuestro camino”, expuso ese organismo en un comunicado en el que también externó sus condolencias.

Molano Bravo escribió 30 libros, entre ellos Los bombardeos de El Pato (1980), Ahí les dejo esos fierros (2009) y El destino de la luz (2017), los cuales en su mayoría tratan sobre los orígenes y consecuencias del conflicto armado que durante más de 54 años ha afectado a su natal Colombia, especialmente lo ocurrido con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Nacido en Bogotá en 1944, como periodista escribió para medios como el diario El Espectador y las revistas Semana, Alternativa y Cromos; fue reconocido con galardones como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su trayectoria periodística, y en 2014 recibió el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad Nacional de Colombia, su alma máter.

“¿Cómo, entonces, no amar a México? ¿Cómo no amarlo si he vivido tanto tiempo en sus canciones y en su poesía? (…) ¿Cómo no sentir en cuerpo y alma los dolores y las penas del pueblo mexicano, tan grandes todas como es todo en México? ¿Cómo no odiar esa gigantesca placa subterránea que con una precisión monstruosa golpea un 19 de septiembre para volver a golpear, moviéndose artera, otro 19 de septiembre?”, escribió en su columna del 24 de septiembre de 2017 bajo el título ¡Que viva México!, en referencia al terremoto ocurrido cinco días antes.

NTX