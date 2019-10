Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su Gabinete de Seguridad, respondió a cuestionamientos sobre el operativo en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

Luego de las declaraciones del general Carlos Gaytán Ochoa, quien cuestionóel actual Gobierno en un desayuno encabezado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, el Ejecutivo federal afirmó que puede haber opiniones a favor y en contra de la actuación de su gobierno, particularmente en el caso del operativo para capturar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Sinaloa, por lo que es respetuoso de esas posturas pues en la democracia hay divergencias.

“Puede ser que conservadores, los que no quieren el cambio estén descontentos y expresen nuestras fallas y critiquen, y es hasta legítimo, pero no pasa a más, Está en su derecho, pero no comparto su opinión”, expresó.

“Está en su derecho de no estar de acuerdo y expresarse. No pasa de eso, de puntos de vista diferentes y lo demás entra en el terreno de las especulaciones”, dijo López Obrador y agregó que las divergencias son parte de los nuevos tiempos, donde incluso los expresidentes del país, que antes terminaban su mandato y se retiraban, “ahora hablan todos los días”.

“Ya es otra cosa, entonces no nos preocupa eso, lo más importantes es que ahora no dominan la cúpula de poder, ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos y cualquier persona, por importantes que sea, de alto rango en lo militar o político, no es más que otro ciudadano, ahora contamos todos”, enfatizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal indicó que ahora su gobierno apuesta a consolidar la democracia, para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma de gobernar se pueda aplicar la revocación de mandato, “pero mientras se lleva a cabo somos libres de expresarnos”, dijo.

Respecto al general, el mandatario federal refirió que éste fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, por lo que consideró que su opinión es entendible.

El proceso de extradición contra Ovidio Guzmán López continúa y “no se cancela nada”, aseguró el presidente López Obrador, luego de que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fuera retenido y posteriormente liberado tras un operativo en Culiacán que desató balaceras en la ciudad.

“Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, continúa lo mismo”, afirmó el primer mandatario, a un día de que se presentó la relatoría de hechos del operativo.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que en 1995 el gobierno mexicano creó el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), encargado de rastrear a bandas criminales y planear operaciones para la detención de sus integrantes.

Es decir, su aparición se dio en el segundo año del sexenio de Ernesto Zedillo y está conformado por 540 elementos (190 en el área de inteligencia y 350 en la de intervención). En 24 años de existencia, este grupo ha capturado a 663 integrantes del crimen organizado, 18 relevantes, y fue el encargado del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Detalló que la unidad especial “planea, vigila al objetivo y desarrolla la operación para aprehender objetivos de importancia institucional”. Tan solo en esta administración ha detenido a 46, ocho de ellos relevantes.

En esta lista destacan Eleno Madrigal Birrueta, El 20, jefe de la plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación; Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 8, uno de los principales operadores de la misma banda criminal, y Santiago Mazari, El Carrete, presunto líder de Los Rojos, grupo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Presidente López Obrador lamentó el ataque contra el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, quien se encuentra hospitalizado tras ser baleado.

“Ojalá y se salve el presidente municipal de Valle de Chalco, lo deseo con toda mi alma”, dijo.

López Obrador informó que hoy a las siete de la noche entregrará su libro a la editorial para que esté listo el 1 de diciembre, en el que dará a conocer “cuál es el nuevo modelo en lo político, social y cultural”, así como “el nuevo modelo posneoliberal”.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, indicó que “no fue un error” que elementos de la Guardia Nacional no hayan llegado al punto que tenían asignado durante el operativo en Culiacán, sino que fueron atacados en un cruce de avenidas y “ahí se detienenen para responder la agresión”.

Sandoval informó que el coronel de caballería Juan José Verde Montes fue el responsable del grupo que llevó a cabo el operativo en Culiacán.

“El coronel de caballería Juan José Verde Montes es el que maneja las diferentes partes que constituye esta estructura, va dirigiendo los esfuerzos, el acopio de información, dirigiendo a todas las partes”, argumentó.