Asaltan a Fabián Lavalle

México.-Pese a que se trata de una semana de celebraciones, Fabián Lavalle no la está pasando tan bien y es que ayer por la tarde sufrió un asalto a mano armada cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo con destino a Monterrey, Nuevo León.

Un camioneta bloqueó el paso al taxi que trasladaba a Fabián, quien ese momento miraba su celular. Dos hombres descendieron del vehículo dándose a la tarea de despojar de sus pertenencias al conductor y al pasajero. El atraco tuvo lugar sobre Circuito Interior.

Al también locutor le quitaron su maleta donde traía documentos, artículos personales un reloj y un celular. A su llegada al aeropuerto, el chofer y el pasajero fueron auxiliados por personal médico debido al gran susto que sufrieron.

“Desgraciadamente (sucedió) tres minutos antes de llegar al aeropuerto. Ni siquiera he tenido tiempo de hacer una retrospectiva de cómo pasó. Fue en tres segundos o cinco segundos, no sé que pasó” Fabián Lavalle. Conductor de televisión

En declaraciones para Multimedios, “Fabiruchis” lamentó la inseguridad que actualmente se vive en CDMX donde a diario ocurren cosas que pasan desapercibidas a no ser que sean protagonizadas por personas famosas como en su caso.

“Están atracando a mano armada y les vale gorro a las autoridades, que deben poner manos en el asunto. Somos una ciudad que estamos muy descuidados, vivimos con un terror impresionante porque sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Es muy importante denunciar, pero hasta ahora no he visto que encuentren a nadie” Fabián Lavalle. Conductor de televisión

El incidente no impidió que Fabián viajara a Monterrey donde tenía programados algunos compromisos laborales, entre ellos su visita a la Sultana del Norte.

Algunos seguidores de Fabián lamentaron el hecho y le mandaron mensajes de apoyo vía Twitter, luego de que Arturo Pacheco, el representante de Carmen Salinas

informara sobre el hech

