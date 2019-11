Cae la confianza empresarial en México, pero para Slim eso no es problema

México.- La confianza empresarial en México registró una nueva caída en octubre de este año, de acuerdo con el Inegi.

En su reporte mensual, el instituto explicó que la mayor caída se presentó entre los empresarios dedicados al comercio, seguidos por los del sector construcción; en ambos sectores, la baja de confianza se mantiene desde mayo, aunque con una ligera mejora en septiembre por parte de los desarrolladores.

“El Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas observó un descenso mensual de (-)0.2 puntos, con cifras desestacionalizadas, el ICE del Comercio fue menor en (-)0.8 puntos y el de la Construcción en (-)0.7 puntos en el décimo mes del año actual respecto al mes inmediato anterior”, menciona el comunicado difundido este viernes.

El índice refleja la opinión de directivos empresariales de Industrias Manufactureras, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros sobre la situación económica que se presenta tanto en el país como en sus empresas, según define el Inegi.

Dicho indicador se compone de 5 preguntas: si es el momento adecuado para invertir, cómo se ve la situación económica en relación con el año anterior y cómo la ve para el próximo año, cómo considera la situación de su empresa en relación con el último año y cómo será dentro de un año.

En ese sentido, el rubro que presentó una mayor caída fue el de momento para invertir en los 4 sectores evaluados.

Aunque en la segunda mitad del año la tendencia ha sido a la baja, el magnate mexicano Carlos Slim asegura que la confianza o la falta de ella no afecta a la inversión.

Pero, ¿por qué piensa esto el dueño de América Móvil?

Carlos Slim tiene una explicación general sobre las inversiones: hay 3 tipos, financiera, empresarial y pública.

“La financiera, esa sí es muy importante que haya confianza, ¿y qué es la confianza en la inversión financiera? Según yo y los hechos que estamos viviendo, hay mucha confianza, la inversión financiera depende de que vean que hay estabilidad monetaria, que hay una inflación bajo control, que las finanzas públicas están sanas, etcétera, y que haya una buena tasa de interés”, aseguró el empresario el pasado 16 de octubre durante una conferencia de prensa.

El segundo tipo de inversión que señala el magnate es privada en la propia empresa, la cual se guía no por la confianza en las condiciones económicas, sino por el estado del mercado.

“Si tú eres un empresario, ¿invertirías por confianza y dejarías de invertir por no confianza? Inviertes si hay demanda. Puedes tener toda la confianza del mundo pero si estás trabajando al 70%, al 60%, ¿amplías tu fábrica? No. Y si estás trabajando al 100% y tienes desconfianza, ¿inviertes o no inviertes? El empresario invierte no por confianza o desconfianza, el empresario invierte si tiene demanda, si le compran su mercancía, sus servicios; y frena la inversión si no hay demanda, para qué invierte”.

“El que teniendo un mercado creciente no invierte, yo digo que es un bobo pero es un tonto, pero le van a quitar el mercado. Tú inviertes porque tienes demanda de tus bienes o para mejorar tu participación de mercado”, indicó.

