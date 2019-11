Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– Nuevamente acompañado por su Gabinete de Seguridad, el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo su conferencia matutina de este viernes, para despejar dudas pendientes sobre el operativo en Culiacán, Sinaloa.

Como primer tema del día, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, anunció la quinta subasta con sentido social a realizarse el domingo 10 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas en el Complejo Cultural Los Pinos.

Los recursos que se generen de esta subasta contra con bienes diversos y cuyo precio de salida es de 32.5 millones de pesos, serán destinados a bandas musicales de niños y niñas del estado de Oaxaca.

El funcionario detalló que se presentarán 45 lotes que incluyen 24 vehículos divididos en dos grupos, uno de unidades de gama alta no tan recientes de modelos como Corvette, Mustang, Jaguar y Mercedes; y otro de vehículos de lujo de modelos más recientes, así como un Vocho cuyo precio inicial será de dos mil pesos.

Además, dijo, por primera vez se subastarán embarcaciones, se trata de dos buques cargueros para transportar combustibles o productos diversos.

Así como nueve bienes inmuebles, de los cuales siete se encuentran en el estado de Sinaloa y un valor promedio de un millón 200 mil pesos hasta una casa de 700 metros de terreno valuada en 11 millones de pesos.

Rodríguez Vargas señaló que en esta subasta se manejarán precios 20 por ciento por debajo de su valor y en joyas de hasta un 50 por ciento de descuento.

López Obrador estimó en un año más estarán totalmente establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México, luego de que había indicado que en este año quedarían listas, pues si bien “se ha avanzado muchísimo”, todavía faltan cosas por hacer.

“No es fácil hacer esta transición, es un proceso de transformación que se lleva a cabo. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un proceso de transición”, dijo, y agregó que en la política de seguridad hay un antes y un después y prueba de ello es lo ocurrido en Culiacán.

Yo espero, dijo López Obrador, que cuando mucho, en un año más ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México, “nada más eso pido, un año más para que esto cambie por completo, ya hemos avanzado”.

En este marco, reiteró que en el caso del operativo fallido para capturar al hijo de “El Chapo” en Culiacán, Sinaloa se actuó bien, e incluso sostuvo que ese hecho marca un antes y un después en la política de seguridad, pues ya la prioridad no es la guerra o el uso de la fuerza, sino pensar en salvar vidas y lograr la paz con otros métodos.

El coronel responsable del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, y cuyo nombre fue revelado ayer, tendrá la protección que sea necesaria, pues no está solo, afirmó el presidente López Obrador.

“Si hace falta se le protege, como a todos, pero no está solo… Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad”, sostuvo.

No obstante, dijo que como servidores públicos “todos corremos un riesgo y desde luego tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe nada teme… El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”.

Sobre este tema, el mandatario federal señaló que quienes hoy piden protección para el coronel Juan José Verde Montes, nombre dado a conocer ayer por instrucción del propio presidente, son los mismos que apostaron antes por la guerra.

Por su parte, el secretario de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, explicó que el nombre del coronel revelado ayer es de quien coordina los esfuerzos contra el crimen organizado desde la Ciudad de México, y no de quien encabezó el operativo en Culiacán.

“Él esta aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán. “Quien llevaba el mando fue otro elemento, pero no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio”, refrendó.

Al ser cuestionado sobre el dato del crecimiento económico de 0.01 por ciento en términos reales en el tercer trimestre de 2019, el primer mandatario dijo que “técnicamente, no hay recesión” y que el avance escaso “es porque estamos poniendo orden; ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra”.

“Lo primero era poner orden, ya lo conseguimos, se hablaba de la transición para aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa y en materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien; habría que ver todos los indicadores no sólo de crecimiento”, sostuvo.

Tras subrayar que el gobierno ya no tiene empresas favoritas, el Ejecutivo federal afirmó que “se han creado empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien que se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo”, entre otros factores económicos positivos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, detalló que durante el cateo en el que se ubicó a Ovidio Guzmán los presuntos delincuentes tuvieron comunicación con los enlaces criminales que estaban afuera del inmueble en donde se llevó a cabo la operación.

“Desde adentro del inmueble controlado había comunicación con los enlaces criminales de fuera; consecuentemente no estimamos una filtración sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos en el exterior”, puntualizó.

El Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz confirmó que el pasado 12 de septiembre se usó un helicóptero de la Marina para trasladar de la Ciudad de México a Culiacán a un par de fiscales estadounidenses y personal de la DEA.

“Así fue, fue una petición del gobierno del estado. Se acaba de descubrir un laboratorio de fentanilo, en esos momentos en el estado había personal de Estados Unidos y se aprovechó que el helicóptero estaba ahí para llevar a esa gente”, refirió.

Así mismo, descartó que el gobierno mexicano tenga información sobre un posible vínculo entre China y el Cártel de Sinaloa respecto al tráfico de fentanilo.

Por su parte, el Durazo Montaño, aclaró que en efecto “una de las razones del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación del delincuente (Ovidio Guzmán) con la introducción de fentanilo a Estados Unidos”.

El presidente López Obrador informó que se hizo una auditoría para analizar si las cifras de incidencia delictiva corresponden a la realidad, pues se encontraron “deficiencias y simulaciones”.

“Vamos a analizar conjuntamente la información sobre incidencia delictiva porque se hizo una auditoría para ver si los números correspondían a la realidad y encontramos deficiencias y simulaciones”.

Adelantó que va a acordar con gobernadores y se invitará a las fiscalías locales para “aclarar este tema”, con el objetivo que los datos que se manejan “sean creíbles y ciertos”.

López Obrador acusó que “no se están reportando todos los delitos” que ocurren en el país, por lo que en conjunto se va a revisar la información. Además, destacó que los resultados del estudio se presentarán primero ante los gobernadores, para llegar a un acuerdo y posteriormente se darán a conocer a la ciudadanía.

“Para decirles que a partir de ahora se va a aplicar una nueva metodología y les vamos a dar a conocer el resultado de la auditoría que se llevó a cabo porque basta de engaños y simulaciones, de maquillaje de cifras”, afirmó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, recordó la creación de un nuevo modelo de policía que fue aprobado por unanimidad por presidentes municipales y gobernadores, el cual se compromete a homologar la capacitación, profesionalización, mejoramiento socioeconómico y mecanismo de ascensos a nivel nacional.