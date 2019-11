La ruda franqueza en Palacio Nacional

Miryam Gomezcésar.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está confirmado como un ave de tempestades. Tras el llamado Culiacanazo, querer medir fuerzas con el presidente parece una imprudencia tan absurda como inapropiada, injustificable para cualquier periodista considerado serio. El nivel entre los representantes de medios y la máxima autoridad es disparejo. Sin embargo, el ejercicio controvertido revela el grado de tensión que impone por el ritmo de la actividad presidencial en su conferencia matutina. Suavizar las tensiones es algo que un diálogo para atemperar los ánimos puede lograrse como se vio en la mañanera. Bien por la sensatez del reportero de La Crónica de México, Daniel Blancas (por otros), sólo así se avanza en la relación que debe haber, que no es a gritos y falta de respeto. Cuando los observadores interesados en el rumbo del gobierno y escuchan el optimismo oficial comparado con el pesimismo de sus opositores, quienes desconocen los factores que inciden en el comportamiento de la economía se preguntan quién y por qué tiene la razón.

Sobre las conferencias presidenciales que por lo regular inician con temas de seguridad y economía, los observadores interesados en el rumbo del país con este gobierno, por un lado escuchan el optimismo oficial que desestima las señales de recesión mundial, comparado con el pesimismo de sus adversarios que escandalizan con datos manipulados que abonan a la confusión, quienes desconocen los factores que inciden en el comportamiento de la economía se preguntan quién tiene la razón, a quién hacer caso y por qué.

Cuando todo pende del presupuesto, son los ingresos y la transparencia en su manejo el compás que propicia una necesaria salud financiera, por lo mismo, apostar a la transparencia tras tantos regímenes de enredos financieros, suena a falacia. Pero el propósito está ahí.

La atención mundial de los especialistas en temas de economía y finanzas, que está centrada en los problemas del desarrollo advierte señales de desaceleración que les preocupa. Al respecto el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajó su estimación de crecimiento mundial del 3.3 al 3 por ciento.

Datos como la tensión por los desencuentros en la relación comercial de China con Estados Unidos, impactan. La tendencia recesiva se confirma.

Casi todas las mañaneras inician con temas sobre el ritmo de la economía y la inseguridad. Aunque la desaceleración mundial está en el debate internacional, AMLO asegura que en el país técnicamente no hay recesión y que el poco avance de la economía se debe a que “se está poniendo orden. Ya no es gastar por gastar, ni otorgar contratos a diestra y siniestra”.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el tercer trimestre, comprendido de julio a septiembre de este año, a tasa anual se registró una contracción del 0.4 por ciento comparado con el mismo periodo del 2018, lo cual significa una avance mínimo del 0.1 por ciento.

En este sentido, tras el Seminario sobre Estabilidad Financiera y Banca central, realizado en la capital del país, Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México, en conferencia de prensa aseguró la economía pasó por un proceso de desaceleración confirmado por los datos publicados hace unos días por el INEGI; la economía se encuentra en una fase de estancamiento. El pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), disminuyó del 0. 43 al 0.26 por ciento.

Sin embargo, el regente explicó que el Plan Nacional de Infraestructura es un detonante para impulsarla “Esperemos que esta sea una oportunidad de poder dar un impulso a un elemento clave de la economía que ha tenido desaceleración”.

Y, como siempre, el envío de remesas a México, por parte de nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos, es uno de los ingresos de divisas más importante por no decir vital para la economía. Este mes, según datos del Banco de México, se recibieron 3 mil 080.8 millones de dólares, este último registro marca un crecimiento del 9.2 por ciento.

Si bien es cierto el esfuerzo del presidente para derribar obstáculos a su proyecto, también lo es que en Morena sus representantes a nivel local no han entendido y menos asumido las directrices como se esperaba. Iniciando por la mal entendida austeridad en los gobiernos locales que cometen los mismos errores criticados durante su campaña.

Mal de muchos, no es consuelo para alguien. En los partidos políticos convertidos en oposición con el gobierno federal, como es el de Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, han privilegiado mantener los mismos esquemas del PRI en su administración, obteniendo idénticos resultados. El problema para el gobernador Carlos Joaquín González es que la falta de control interno ha ocasionado un pobre lucimiento de sus proyectos.

Las señales de cansancio tras su primer tiempo reglamentario, son notorias. Pese a ser contador público de profesión, Carlos Joaquín arrastra un déficit en varios rubros de su gobierno, mismos que limitan su capacidad de operación en, por ejemplo, obras de infraestructura indispensables para mejorar la calidad de vida de los habitantes de muchas poblaciones con los que se comprometió durante su campaña.

Hoy alegan la limitación de recursos presupuestales por parte de la federación a municipios y entidades, al tiempo que se observan absurdos como tener una plantilla de trabajadores exagerada, muchos mandos medios y altos funcionarios con duplicidad de funciones en vez de aligerar la carga con una verdadera simplificación administrativa, incluida su reestructuración orgánica.

La salida más fácil para los gobiernos es optar por aumentar el costo de servicios e impuestos, lo que significa afectación al bolsillo de los contribuyentes. En ésta ocasión también se cocinaba el proyección de una nueva disposición que permita tener acceso a un nuevo crédito de la banca, como escribimos en columnas anteriores.

No es vaticinio lo que la lógica indica de una simple observación. Así, la precipitación del diputado panista, ex líder de su bancada y de la Mesa Directiva en la pasada legislatura y hoy, nuevamente diputado también por la vía plurinominal en la XVI Legislatura, que por brevísimo tiempo encabezó su fracción, Lorenzo E. Martínez Arcila, como los peces que por su boca mueren, lo mismo parece haber sucedido al diputado con su remoción al cargo como dirigente de su bancada parlamentaria.

Desde el inicio en 2017 de la XV Legislatura, el panista que tuvo la osadía de jugar a la política con la partida presupuestal del Congreso local. Ejerció la una administración conocida por todos como turbia. Organizaciones civiles como Observatorio Legislativo y Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo se inconformaron. Somos tus Ojos interpuso una denuncia jurídica por la falta de transparencia en el ejercicio de 147 millones de pesos, recursos supuestamente utilizados por el diputado destinados a ayudas sociales.

Pero aparentemente ese no fue el motivo de su remoción sino que el incómodo ex líder estatal del PAN representaba un fardo para el gobierno. Martínez Arcila en el legislativo tuvo el atrevimiento de pronunciarse por la reestructuración de la deuda durante la repartición de comisiones hace unas semanas y externar su aval al propósito del mandatario.

El asunto no pasó desapercibido para la clase política supuestamente opositora, tan ávida de acción reconstructiva. Por venganza o imprudencia, el gobernador decidió cortar por lo sano. En medio del descontrol, otros pleitos en las bancadas opositoras como el PVEM, Morena, mostraban las nuevas dificultades para el intento de Carlos Joaquín.

¿Por qué sustituir a Martínez Arcila por Atenea Gómez al frente de la fracción panista? Tal vez por la facilidad para controlarla vía la ex diputada federal, ex alcaldesa de Isla Mujeres, ex titular del Registro Agrario Nacional, la panista Alicia Ricalde Magaña, madre de la criatura y titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, organismo público que ingresa millonarias cantidades por el uso de los muelles en los municipios con litorales en el estado, la caja chica del gobernador en turno.

Deshacerse de sus ¿aliados? cuando ya no le sirven es una actitud común practicada por los políticos en la administración pública, como la que hoy encabeza Carlos Joaquín. Pasmado por el desorden que no logra corregir, el mandatario hace su mejor esfuerzo en los viajes de promoción turística, donde todo se ajusta a las exigencias de su linaje sin necesidad de escuchar el constante lamento ciudadano.

El punto es que requerir oootra reestructuración para una nueva solicitud de préstamo, incrementará la pesada deuda arrastrada de gobiernos anteriores, abultada por las solicitudes anteriores que el gobierno panista ha solicitado. Esto, que ancla el desarrollo, limita el margen de maniobra a quien lo suceda.

Desde luego se trata un lamentable despropósito, muy triste para los habitantes que viven el rigor del abandono de los problemas torales de su pobreza que en campaña se comprometió a zanjar, no ha cumplido y al paso que va, aunque consiga su propósito de obtener un millonario recurso vía autorización para un nuevo crédito ¡Ni las cumplirá!

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular el proceso de Morena para la renovación de sus dirigencias, por considerar que su padrón de militantes no es confiable, cayó como puñetazo al hígado de muchos de sus integrantes, preocupados por las repercusiones que la cancelación representa para el avance de la selección de los nuevos representantes que participarían en la elección de sus liderazgos.

De nada sirvieron los buenos modales mostrados en sus reuniones tanto en Chetumal como en Cancún, donde se dieron hasta con la cubeta y hubo uno que otro desesperado por incidir en la decisión final, cuando apenas días después “todo se derrumbó”, hasta la esperanza de avanzar por la acritud del debate en ésta y las otras organizaciones políticas donde imperan la ambición personalísima, la falta de conocimiento y organización política.