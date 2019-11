Los de la 4ª no saben gobernar

Héctor Moctezuma de León.

En estos primeros 11 meses del llamado gobierno de la 4ª Transformación, lo único que me queda claro es que no saben gobernar, que el presidente confunde la actividad de un jefe de Estado con la de un candidato en campaña. Andrés Manuel López Obrador llegó a su nivel de incompetencia y no sabe cómo conducir las riendas de un país que si de algo requiere después de los fallidos gobiernos panistas y el retorno de las ratas del PRI, es de un hombre con visión de Estado.

López Obrador cree que con las conferencias de prensa mañanera y sus recorridos, especialmente los fines de semana por los estados del país, que eso es gobernar, se equivoca el gobierno de una nación es más que eso, más que alardear que no son iguales o de que ahora si se está combatiendo la corrupción, nada más ingenuo.

El gobierno de la 4ª Transfomación carece de una estrategia de comunicación social, por mucho que responda en las conferencias de prensa mañaneras, no sustituye a una comunicación integral, fundamental para todo gobierno que se precie de democrático, como alardea el tabasqueño.

El presidente piensa que con las clases de historia que le permite dar su cultura libresca en las mañaneras, los mexicanos vamos a quedarnos con la boca abierta y satisfechos con su gobierno.

López Obrador le echa la culpa a la prensa de sus errores y los de su equipo de trabajo, nada más falso, incluso quiere dar lecciones de periodismo, cuando no tiene ni la menor idea de cómo se maneja un periódico, como eso de recomendar que los medios cubran sus actividades con los corresponsales de los estados que visita. No sabe que los reporteros que cubren la Presidencia de la República están especializados en temas del presidente y de la Presidencia.

El presidente quiere que los medios sólo den las noticias que le favorecen, pero desgraciadamente no hay mucho qué explotar en ese renglón, porque la realidad lo contradice.

López Obrador estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, pero se le olvida que administrar es delegar como los definieron en su tiempo Fayol y Taylor.

En fin gobernar es otra cosa, no lo que está haciendo la 4ªT y eso despierta temores de que nos lleve el catre en los próximos años.

De acuerdo con las explicaciones con las que han tratado de despejar dudas sobre los acontecimientos del fallido operativo para capturar al Ovidio Guzmán, el Rey de las Fentanilas, está claro que los narcos tenían diseñada toda una estrategia que incluyó una política de comunicación, que superó a la del gobierno, porque mientras enviaban fotos o textos a las redacciones de algunos medios, el gobierno se quedó impávido, “no tenemos información” fue lo más que alcanzaron a decir los miembros del gabinete de seguridad… Que el priista Ildefonso Guajardo está dispuesto a sacrificarse para la gubernatura de Nuevo León, pero por el Movimiento Ciudadano, en donde es mano el senador Samuel García, al que le viene una andanada que lo puede dejar fuera de la pelea.

