Niño muere tras recibir patada en el pecho en la escuela

ARGENTINA. Un niño murió a las pocas horas de una pelea que tuvo en la escuela con sus compañeros de clase. Dijo que uno de ellos le dio una patada muy fuerte en el pecho.

“Mi hermana le preguntó ‘¿qué te pasa, Lauti?’ Y él contestó: me pelee con un compañero de la escuela y me pegó, mal, una patada, pero no quiero decirle a mi mamá porque ya sabes como es ella, nos enseña respeto”, contó Leonela, mamá de la víctima.