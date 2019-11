Djokovic frena a Shapovalov; gana el Masters 1000 de París

PARÍS, FRANCIA. Novak Djokovic ganó este domingo sin complicaciones su quinto título en el Masters 1000 de París al derrotar en la final al canadiense Denis Shapovalov (número 28 del mundo) por 6-3, 6-4 en una hora y cinco minutos.

“Me he sentido cada vez mejor y con más confianza a lo largo del torneo. No he perdido un set, ha sido un súper torneo”, declaró Djokovic justo antes de recibir el trofeo de manos del ruso Marat Safin, triple ganador en la capital gala (2000, 2002, 2004)