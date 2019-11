Raúl Flores Martínez.

Sin la necesidad de entrar en una absurda polémica, preguntó: ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Quiénes han hecho un golpe de Estado?

Lo pregunto ante la absurda afirmación del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en una más de sus desatinadas declaraciones vía twitter afirma sobre un golpe de Estado.

“Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet“.

Frase sacada de contexto, frase que cada día le da más armas a sus opositores para atacarlo e incluso para que algunos ciudadanos pensemos que ese no es el cambio que le prometió a todo México.

Acaso nadie le ha dicho al Presidente que ya es el mandatario de una nación, que ya no es el eterno candidato que puede ser el bravucón del barrio, que ya tiene sobre su espalda a toda una nación.

Nadie le ha dicho al primer mandatario que los golpes de Estado al menos en Latinoamérica, lo han hecho una parte de los ejércitos, claro con apoyo de algunos cientos de ciudadanos.

Es por eso que debe de tener cuidado, de cómo está tratando a los elementos de las Fuerzas Armadas. Ejemplo, varios decirles de la Sedena y Semar están en descontento con haber obligado al General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional a revelar el nombre del Coronel que llevó y planeó el operativo contra Ovidio Guzmán López.

Señor Presidente, en México le aseguro que nadie planea un golpe de Estado, no imagine cosas que no son; mejor póngase a gobernar y corrija algunas cosas, como por ejemplo, ya no darle más impunidad al crimen organizado.