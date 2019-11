Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron a conocer los avances en las obras del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas; así como un reporte sobre campañas en redes sociales contra la prensa.

Como cada lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en la semana del 24 al 30 de octubre de este año, se atendieron 260 denuncias de los consumidores presentadas mediante la app Litro por Litro.

Se detalló que en la semana de referencia se realizaron 218 visitas de verificación a estaciones de servicio de combustible, de las cuales una se negó a la revisión y se encontraron 10 con problemas de no dar litros de a litro, así se inmovilizaron 11 mangueras/bombas.

En el ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? se informó que la gasolina Regular tuvo su precio más alto en Los Cabos, Baja California, en 21.99 pesos por litro, mientras que el más bajo lo tuvo Centro, Tabasco en 17.85 pesos por litro.

En el caso de la gasolina tipo Premium, el precio más alto para los consumidores se registró en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México en 22.81 pesos y el más económico en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en 19.60 pesos.

El Diésel manifestó su precio más elevado en Hermosillo, Sonora, en 22.38 pesos por litro y el más barato en Medellín de Bravo, Veracruz, en 18.99 pesos.

El presidente López Obrador informó que cada semana dará a conocer los avances que se llevan en la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Refirió que luego de todos los impedimentos que hubo para iniciar las obras como las de Santa Lucía y el Tren Maya, están por iniciar todas las obras estratégicas, lo que ayudará a reactivar la economía nacional.

A través de un video, se mostró los avances que se llevan en la pista principal, terminal de pasajeros, estacionamiento, torre de control, red eléctrica, terminal de combustible, cuartel general de la 37 Zona Militar, hangar aéreo y la unidad habitacional militar.

Mientras que en el caso de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, López Obrador consideró que está de moda exagerar para mentir, por lo que pidió tener mucho cuidado, luego de las versiones que circularon en el sentido de que en el terreno donde se construye la plataforma.

En este marco mostró un video donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle asevera que no hay inundación en el terreno donde se construye la refinería.

El presidente López Obrador dijo que México no puede darle la espalda a América Latina, “pero tampoco se descuidará la relación con Norteamérica por razones de geopolítica, comerciales, económicas y de amistad.

Así mismo, rechazó que pretenda encabezar un bloque antineoliberal en América Latina como ayer lo planteó su homólogo venezolano Nicolás Maduro, toda vez que cada país tiene su propia realidad e historia.

Durante un congreso antiimperialista realizado en Cuba, el presidente de Venezuela afirmó que con el triunfo de Alberto Fernández en Argentina y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en México, se estaría conformando un nuevo frente para abolir en neoliberalismo en la región.

“No, porque cada país tiene su propia realidad, cada país tiene su propia historia, por eso precisamente es el principio de autodeterminación de los pueblos, de ahí viene, cada pueblo tiene su propia historia, su idiosincrasia.

“Cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias y agradecemos mucho las muestras de solidaridad de los gobiernos del mundo, en general, vamos bien, vamos muy bien”, aseguró.

Así mismo, agradeció que tanto Maduro como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vean a México como un aliado y amigo.

Afirmó que su gobierno seguirá trabajando con todos los líderes del mundo siempre respetando el principio de autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía.

El primer mandatario confirmó que este lunes se reunirá con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien está de visita en México, con el propósito de fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de amistad entre ambos pueblos.

Agregó que sólo tendrá una conversación con Fernández y no habrá una ceremonia oficial como cuando se trata de un jefe de Estado, pues aún no entra en funciones.

Luego de una fuerte campaña en contra de periodistas en redes sociales, bajo los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta, el titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, informó que las cuentas detrás de dicha campaña pertenecen a: Juan Carlos Romero Hicks, Aurelio Nuño Mayer, y un hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ello se generó después de la conferencia matutina del presidente López Obrador, el pasado 31 de octubre, cuando hubo un intercambio ríspido con algunos medios de comunicación al abordar el operativo Culiacán.

Mendoza Álvarez mostró un análisis que llevó a cabo la División de Ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana, donde se detalló que 26 por ciento de los tuits fueron posteados a través de bots y 71 por ciento fueron de usuarios reales.

Precisó que en las tres tendencias participaron 50.69 por ciento de usuarios hombres y 21.60 por ciento, mujeres; además, 5.47 de los tuits fueron originales y más de 83 por ciento fueron retuits.

“Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26 por ciento se identificó una cuenta ‘mother bot’ que es la cuenta origen asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko y se observó una importante actividad de lo que se conoce como ‘child bots’ o nodos del exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer”.

Además, del líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y de Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, detalló el funcionario.

De acuerdo con el informe, las tendencias contra la prensa durante el fin de semana alcanzaron 34 millones 917 mil menciones con un intercambio de publicaciones entre 28 mil 161 usuarios.

Las tendencias tuvieron impacto en diversos estados del país como Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Jalisco, sin embargo, su mayor actividad estuvo en la Ciudad de México.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de inmoral que algunos de sus opositores recurran a herramientas como los bots para atacar a su gobierno por lo que refrendó su compromiso de no utilizarlas y garantizar la libertad de expresión.

Previo al encuentro que tendrá con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, el Ejecutivo federal dijo que el país está interesado en fortalecer las relaciones comerciales, a fin de ayudar a aquel país a salir de su crisis económica.

Este lunes, López Obrador y el presidente electo de Argentina sostendrán un encuentro privado en el que se abordarán diversos temas de la relación bilateral.

“Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales, muchas cosas que se pueden llevar a cabo. Nos ayudaremos mutuamente”, expresó.

“Nosotros en lo que podamos vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo de Argentina, con su nuevo gobierno, pueda enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar”, comentó.

Confió en que Argentina saldrá adelante de su crisis ya que tiene un potencial mayor en la generación de alimentos y reconoció la lucha democrática que ha tenido ese país.

Tras una investigación periodística que revela el presunto robo de combustible por parte de elementos del Ejército mexicano e integrantes de la Sección 35 del sindicato petrolero están involucrados en el robo de combustible en Tula, Hidalgo, el primer mandatario ordenó que se lleve a cabo una investigación.

Dijo que no se permitirá que se lleve a cabo este ilícito, por lo que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Petróleos Mexicanos (Pemex) indagar al respecto y de comprobarse que es cierto se procederá legalmente y se presentaría la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Expuso que el propósito es acabar con el “huachicoleo”, mismo que si bien aún no se ha podido erradicar, “ya no es como antes”, por lo que no descartó que sea cierto lo denunciado por un reportero, en el sentido de que hay “huachicol” en un tramo de Tula a Guanajuato.

De acuerdo con la investigación periodística se ordeña un ducto que va de Tula a Guanajuato y a Tuxpan, Veracruz, entre otros, lo que representa entre dos y tres millones de pesos diarios.

El presidente López Obrador calificó como desmesuradas e imprudentes, las declaraciones del general en retiro Carlos Gaytán Ochoa respecto a la nueva política del gobierno federal en materia de seguridad.

El mandatario federal consideró que tras estas declaraciones, él debía dejar en claro a todos que en México no existen condiciones para que se lleve a cabo un golpe de Estado y se instauren dictaduras, por lo que el fin de semana envió un mensaje vía Twitter.

“Surge esta (aclaración) porque la declaración del general Gaytán es imprudente. Tiene todo su derecho a manifestarse, pero si leen el texto hay una actitud poco mesurada.

“Es un lenguaje bastante conservador y estamos enfrentando eso también. Lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas”, dijo.

En este marco, sostuvo que el gobierno federal actual cuenta con la mayoría ciudadana que se expresa por la justicia y es amante de la legalidad y la paz, y no permitirá otro golpe de Estado como el que sucedió con Francisco I Madero.

Tras destacar que la ciudadanía apoya a su gobierno, dijo que “no hay nada qué temer porque la gente nos está apoyando, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por el bien del pueblo; mientras estemos al servicio del pueblo, el pueblo nos protegerá y nos respaldará”.