Relajaron cobro de impuestos

México.- México viene de un “relajamiento fiscal” donde no se realizaban o se realizan de forma poco recurrente los procesos de fiscalización que faculta la ley, aseguró Luis Placencia Alarcón, encargado de despacho de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

El funcionario sostuvo que las modificaciones fiscales que entran en vigor en enero de 2020 distan de ser “miel sobre hojuelas” para los contribuyentes, pero tampoco representan el inicio de la “inquisición tributaria”.

“Se viene una política de fiscalización y recaudación más fuerte, más férrea, pero esto no significa que se avizore un terrorismo fiscal como algunos asesores lo vislumbran”, comentó.

En entrevista con El Heraldo de México, la primera que da como encargado de despacho, reconoció que sí se percibe inseguridad jurídica por parte de las empresas y personas físicas.

“Este fenómeno se da porque hay nuevas figuras jurídicas, nuevos procedimientos que se van a traducir en un mayor control por parte de las autoridades”, señaló.

Entre ellos está la ampliación de los supuestos, de cuatro a 10, para cancelar el certificado del sello digital, el cual se utiliza para elaborar facturas electrónicas, y el proceso ex profeso que obliga a los asesores a revelar al gobierno los planes fiscales de sus clientes.En el ámbito judicial, agregó, está la aprobación para homologar la defraudación fiscal como delincuencia organizada.

“Desde esa óptica, se respira incertidumbre jurídica, pero no hay tal. Es un tema de desconocimiento. Con esto no quiero decir que lo que viene es miel sobre hojuelas. Me parece que es un tema de actualización y capacitación, en la medida en que lo hagamos, vamos a poder dar la batalla”, consideró.

Placencia aseguró que la Prodecon está lista para generar el ambiente de certidumbre que se requiere: “vigilaremos que estas figuras jurídicas no se usen como mecanismos para emitir actos de fiscalización por consigna”.

¿Hay temas que le preocupan?

Sí, son cinco puntos que nos ocupan y nos preocupan: cancelación del sello digital; la norma general antiabuso (determina si existe simulación de operaciones); el listado definitivo de las empresas fantasma; el tema de responsabilidad solidaria de socios y accionistas de una empresa, y los esquemas reportables.

¿Con estos cambios entramos al terreno del terrorismo fiscal?

No, pero sí estamos ante una nueva filosofía de fiscalizar, por lo que todos los actores tenemos que apostar a que esto ocurra dentro de un marco de seguridad jurídica.

¿El SAT se extralimita en sus funciones?

Lo ha hecho, sobre en todo en temas del sello digital. Sin embargo, ahora hay mayor control de la autoridad, mejor fiscalización, pero también, por qué no, mejor negociación, pese a que los impuestos no se negocian.

El Heraldo de México / FERNANDO FRANCO