‘Tumbaburros’ descarta haber participado en ataques a prensa a través de redes sociales

México.- ‘Tumbaburros’, creador de la cuenta de Twitter del mismo nombre, descartó este lunes haber participado en el ataque a la prensa perpetrado la semana pasada a través de redes sociales.

“Vi el video que hicieron para el estudio, que (‘Tumbaburros’) es una ‘mother account’ que se dedica a aglutinar ‘bots’. Esto es totalmente falso. Una cosa es atacar y otra es señalar los puntos de vista que tienes”, aseguró en entrevista para Grupo Fórmula.

Más temprano, durante la conferencia matutina, el Gobierno federal presentó un análisis sobre los diversos hashtags en Twitter contra la prensa, donde se identificó una cuenta madre de ‘bots’ asociada a un usuario llamado ‘Tumbaburros’, y la actividad de ‘child bots’, también conocidos como ‘nodos’, supuestamente desde las cuentas del exsecretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; el panista Juan Carlos Romero Hicks; y Luis Calderón Zavala.

Respecto a su relación con los involucrados, negó que alguno de ellos esté implicados en su proyecto.

“No soy Luis Felipe Calderón. Él no tiene nada que ver con el proceso creativo ni de coordinación de ‘Tumbaburros’. Es mi amigo nada más, y lejos de darme dos o tres puntos de vista cuando vamos a echar la comida, no tiene nada que ver (…) No conozco a Aurelio Nuño, pero a Felipe, a Margarita (Zavala) y a Juan Carlos Romero Hicks los conozco, pero de eso a que formen parte, es una absoluta mentira”, declaró.

Más tarde, el legislador panista también negó estar implicado en los ataques contra la prensa a través de ‘bots’.

“Nunca he faltado al respeto a la investidura presidencial (…) Que nos convoque de una vez y que no sea una persona que nos esté regañando todas las mañanas. Que convoque, que concilie y tenga altura de miras. Jamás he pagado ni pagaré para una estrategia de redes sociales que golpee la investidura presidencial”, comentó en el mismo espacio radiofónico.

Además, comentó que su labor es abonar para seguir sacando al país adelante.

“No se está creciendo económicamente (…) no podemos tener responsabilidad por quienes replican mensaje (…) Se debe construir para México”, comentó.

El Financiero