Integrantes de Banda MS salvan a niño de caer de octavo piso

Guadalajara.-Oswaldo Silva, uno de los integrantes de la Banda MS, narró los minutos de angustia que vivieron varios de sus compañeros al intentar salvar a un niño que estaba a punto de caer de un octavo piso del hotel donde se hospedaban.

Walo cuenta que los integrantes hicieron lo imposible por salvarle la vida al niño.

Estaba Alan y Javier agarrando al niño uno de cada pie, un niño de 12 años aproximadamente. No sé si el niño jugando se colgó ahí. No sé, lo ignoramos. No sé de dónde sacaron fuerzas esos hombres cuando el niño casi se suelta. Jair alcanza a abrazarlo y jalarlo hacia dentro del pasillo”