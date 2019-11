¡La inteligencia de la 4T para espiar!

Raúl Flores Martínez.

Dicen que los tiempos cambian y cada perro le mueve la cola a su nuevo amo, con tal de tener para comer.

Resulta que el jefe de lo que antes era Plataforma México, el aparato se inteligencia más avanzado en América Latina en la época de Genaro García Luna, ahora busca internautas que no están de acuerdo con los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo el aparato de inteligencia y policía cibernética está enfocado en rastrear las cuentas de todos aquellos twitteros que descalifican las opiniones del mandamás mexicano, tras aquellos que no simpatizan con las ideas de la 4T.

Ayer por la mañana, lo dio a conocer el propio Presidente en su conferencia mañanera; lo dio a conocer para dar los nombres de quienes son los personajes que generan estos twitters fantasma que descalifican de por sí, su mala estrategia en seguridad.

Qué pasaría si el jefe de la Plataforma México se pusiera a investigar los paraderos de los hijos del “Chapo” Guzmán, de Ismael “El Mayo” Zambada o ya de pérdida del “Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación o de perdida a los pederastas que abundan en las redes sociales.

Me preguntan los colegas, si no me da miedo escribir estas líneas y que me investiguen; la respuesta es sencilla: “No”, mis datos los tiene inteligencia Naval y Militar, también en la Policía Federal desde hace más de una década, no tango nada qué esconder.

El uso de la tecnología de punta que se compró con recursos de la Iniciativa Mérida, fue con el fin de rastrear a los grandes capos de la droga y tener sus modo de operar para ser detenidos; ahora con la dichosa Ley de Amnistía contra el crimen organizado, esa tecnología sirve para perseguir twitteros, vaya que cambian los tiempos.

Volvemos a los tiempos de ese socialismo rancio que vigila los movimientos de sus adversarios para evitar sorpresas, algo así como en los peores años de los gobiernos de Cuba.

Hasta cuándo dejarán de usar la tecnología de punta para vigilar adversarios políticos, hasta cuándo estos funcionarios de la ex Plataforma México y Policía Cibernética, pondrán algo llamado “ética profesional” para comenzar a realizar las investigaciones que ayuden a este gobierno a pacificar el país deteniendo a los grandes capos de las organizaciones criminales.

Es momento de hacer un alto para cuestionarnos, si éste es el país que queremos, un país dividido, polarizado y con una violencia extrema, es el momento de analizar; sino es momento que los diputados manden llamar al jefe de la ex Plataforma México y mandos de la Policía Cibernética para que den las explicaciones necesaria del por qué en lugar de enfocarse en los delincuentes, se enfocan en las redes sociales y en los usuarios que critican las malas decisiones o abruptos de este nuevo gobierno.