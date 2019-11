Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su Gabinete de Seguridad, dieron una cronología sobre la emboscada a integrantes de la familia LeBarón.

Luego de la agresión que sufrieron ayer integrantes de la familia LeBarón, en los límites de Sinaloa y Chihuahua, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que este hecho dejó nueve fallecidos: tres mujeres y seis menores; además de seis menores lesionados, una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida.

Al presentar una cronología, el funcionario federal refirió que los integrantes de esta familia fueron emboscados por un grupo armado y que el convoy en que se trasladaban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.

Agregó que los menores de edad rescatados después del ataque, en general están en buenas condiciones, salvo una niña que tiene una herida de bala en la espalda, pero que está fuera de peligro.

Tras señalar que actualmente la familia LeBarón no tiene protección, pero que está a su disposición cuando lo deseen, Durazo Montaño dijo que el propio Julián LeBarón, activista, ha estimado que los acontecimientos no están vinculados con una cuestión familiar.

Por su parte, el primer mandatario expresó sus condolencias y solidaridad a la familia LeBarón y se comprometió a que su gobierno hará lo que les corresponde para esclarecer el caso y que haya justicia.

Ante los numerosos cuestionamientos de la prensa, pidió esperar lo que resulte de las investigaciones correspondientes y no adelantar hipótesis ni hacer conjeturas, con el compromiso de dar a conocer todo lo que se tenga, “para que no se elaboren hipótesis a la carrera, con prisa y se vaya a cometer una imprudencia, vamos a que se haga la investigación, hoy mismo se informará”, dijo.

Tras indicar que se indagará para saber si fue una agresión directa a la familia LeBarón, el mandatario federal refirió que en las investigaciones participan las fiscalías de Sonora, la de Chihuahua y la General de la República (FGR).

Asimismo, refrendó que la violencia no se puede enfrentar con violencia, por lo que mantendrá su política de seguridad, atendiendo las causas de la violencia; “quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema”.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciera su ayuda a México para esclarecer la masacre de la familia LeBarón, el Ejecutivo federal informó que hoy mismo se comunicará con su homólogo para dialogar sobre lo ocurrido, aunque dejó en claro que corresponde a México aclarar este caso con independencia y soberanía.

Trump ofreció ayuda a México para deshacerse de los “monstruos” que perpetraron la agresión en los límites de los estados de Chihahua y Sonora, y aseveró que “Estados Unidos está listo, con voluntad y capacidad para participar y hacer el trabajo rápido y de manera efectiva”.

Ante ello, López Obrador afirmó que en las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación; sin embargo, sostuvo que es un asunto que le corresponde a nuestro país atender, “agradecemos mucho a Trump y cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia”, expresó.

Indicó que al igual que lo hizo Trump luego de los hechos en Culiacán, este día se comunicará con el presidente estadunidense para agradecerle su apoyo, además de “ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en caso de que se necesite”.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que solo en caso de que se necesite y en el marco de la legalidad de los acuerdos bilaterales que existen “solicitaríamos ese apoyo.

El mandatario federal indicó que aunque no había visto el mensaje de Donald Trump a través de Twitter, estaba seguro de que su contenido tiene que ver con la intención de cooperar, pues el presidente estadunidense “no ha sido irrespetuoso injerencista, cada vez que hablamos es con el afán de ayudar”.

El presidente López Obrador negó que haya fuga de capital, por el contrario, “ha llegado inversión extranjera”, pues en el primer trimestre.

“Está bien la economía porque hay mejor distribución del ingreso, se ha crecido poco, pero no hay recesión. La obsesión de nuestros adversarios es de que no hay crecimiento, pero no toman en cuenta otros parámetros; no toman en cuenta que se está fortaleciendo la economía popular, no toman en cuenta que se están creando empleos, no toman en cuenta que está mejorando el salario, no toman en cuenta de que es mínima la inflación, no toman en cuenta de que el peso se ha fortalecido y no toman en cuenta que hay gobernabilidad”.

Sin embrago, planteó que hay que “cuidar que haya seguridad” para dar confianza a los inversionistas.

El Presidente aseveró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “es poco lo que ha hecho, es más lo que ha ocultado”, por lo que pidió que la persona que se designe para dirigir este organismo debe ser “honesta”.

“No quiero verme estricto, pero es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. Han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo”, comentó.

Recomendó entregar la presidencia de la comisión a alguien que haya “padecido en carne propia de violaciones de derechos humanos” y no sólo a profesionales o académicos.