La Volpe y Sinha ya piensan en refuerzos

méxico.-El técnico del Touca, Ricardo La Volpe, sabe que no tiene el puesto asegurado a pesar de tener contrato hasta el próximo año, pues sí algo le ha enseñado el futbol, es que los resultados son los que determinan la continuidad. Además, el estratega aseguró tener una buena relación con Antonio Naelson ‘Sinha’, actual Director Deportivo del equipo con quien ha mantenido pláticas para ver qué líneas reforzar para la próxima temporada.

Yo nunca pienso si tengo contrato hasta a mayo o junio. Si algo me ha enseñado el futbol, es que los contratos se terminan cuando no sacas resultados. Tanto Sinha como yo pensamos en dos, tres o cuatro refuerzos, también pensamos que si es una institución que gastó dinero, va a ser difícil recuperarlo”, explicó.

El técnico envió un contundente mensaje a los jugadores del Toluca, quienes deberán de demostrar en estas dos últimas fechas, en qué equipo están situados, además del trabajo de los directivos, quienes deberán decidir quiénes se quedarán y quiénes abandonarán el equipo al final del torneo.

“¿En qué se tiene que basar Toluca en estas dos fechas? Es fácil, demostrarle a una directiva quienes se quedan y quienes se van. Los jugadores tienen que entender que están en una institución grande, que no tiene problemas de pago para nada. No hay otra institución más arriba, ni de acá ni de Europa. He ido a Barcelona, a Real Madrid, todo lo tienes acá”, sentenció.

El ‘Bigotón’ asumió su responsabilidad ante el fracaso del equipo en el Apertura 2019, donde han quedado fuera de la Liguilla, por lo que mencionó que el equipo dejó de ser el ideal que mostró al final del equipo pasado, por lo que se confió de la base que se tenía y reconoció que su error fue haber pedido sólo dos refuerzos.

“Cuando no tienes ese jugador desequilibrante, la única manera es trabajar mucho en equipo para ganar los mano a mano y lograr los cambios de juego. Dejamos de ser el equipo ideal del torneo anterior, tan ideal fue, que yo me equivoqué y trajimos dos refuerzos nada más”, concluyó.

Excelsior