Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió un video en el que un empresario estadounidense Nuck Hanauer con “visión cívica” se refiere a la desigualdad económica.

“Nosotros en México por la corrupción que imperó se produjo una monstruosa desigualdad, económica y social, y eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de nuestros problemas sociales”, dijo al respecto el presidente.

Agregó que ahora que se han iniciado los cambios, en el marco de la ley, se buscará que haya una mejor distribución del ingreso para que no exista tanta desigualdad económica y social.

Otra de las partes que juega un papel importante para generar dicho cambio es el sector privado, el cual, de acuerdo con el mandatario, “debe procurar hacer negocios, pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables”.

En este marco, el Ejecutivo federal destacó que en la actualidad hay una corriente nueva en los sectores empresariales en el mundo que está orientada a que la riqueza no sea excesiva y que las ganancias adicionales no signifiquen destruir el territorio y el medio ambiente.

“Después de 36 años de política neoliberal la gente dijo basta, porque se acumuló mucha riqueza en unas cuantas manos. Afortunadamente el cambio en México se ha llevado de manera pacífica, con gobernabilidad y así vamos a continuar”, reiteró.

Aseveró que el operativo en Culiacán, Sinaloa, y el ataque a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, “despertó y alentó los afanes autoritarios del uso de la fuerza”, pero su gobierno no cambiará la estrategia de seguridad que se basa en atender las causas que originan la violencia e inseguridad.

“Nosotros no vamos a seguir por el mismo camino trillado de siempre. Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar, al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas.

“No vamos a usar la violencia para enfrentar la violencia, estamos absolutamente convencidos que la paz y tranquilidad son fruto de la justicia y respetamos a quienes piensan de otra manera, pero nosotros llegamos al gobierno con esa propuesta (de atender las causas)” que no cambiará, agregó.

Ante estos hechos violentos que se han suscitado, el presidente agradeció el respaldo que ha tenido de la población respecto a que para bajar los niveles delictivos de México se deben combatir las causas de la violencia tales como, la falta de educación, y acceso a un trabajo.

En este sentido, dijo que podría decir que ya están las bases de la transformación del país, pero todavía faltan cosas por hacer, por eso nos va a llevar un año más, además de que “les va a acostar trabajo a los conservadores dar marcha atrás a lo logrado… Son nuevas condiciones nuevas políticas y será difícil regresar al oprobio que significó la política neoliberal”, dijo.

El presidente López Obrador pidió no alarmarse a que quienes tengan Seguro Popular y temen quedarse sin el servicio, pues en automático serán beneficiados con el servicio se salud universal , con atención médica y medicamentos gratuitos.

El primer mandatario acusó que en algunos países "se compran armas sin ningún requisito de nada, de las más potentes, más peligrosas", por lo que aseguró que el tráfico de armas es un problema que sí se puede atender.

“Imagínense si no se tiene el control de las armas; se compran armas en algunos países sin ningún requisito de nada, de las armas más potenetes, más peligrosas. ¿Qué eso no se puede atender? Pues sí, también”, añadió.

Afirmó que hay personas en el crimen organizado con un “nivel de descomposición extremo” que cometen actos ilícitos bajo los efectos de drogas.

“Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo; por lo general, los que cometen estos actos son gente drogada, cuando están en acción en los enfrentamientos están drogados; tenemos que evitar llegar a eso”, puntualizó.

Reveló que durante el operativo en Culiacán, los civiles armados que retuvieron a los militares estaban drogados. “Tenemos datos ahora de Culiacán, cuando detienen a unos militares, los que los detienen estaban drogándose y ofreciéndole droga a los militares”, comentó.

Agregó que en su gobierno los criminales que cometan un delito serán castigados, además de que no habrá complicidad entre autoridades y delincuencia pues “nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”.

Reiteró que en el periodo neoliberal en México se engendró una irracionalidad, por lo que llevará tiempo cambiar la situación en el país, “pero vamos bien” porque se están atendiendo las causas de la violencia y la inseguridad, algo que no se hizo en tiempos pasados.

“Nada de que vamos a respetar a los delincuentes, el que cometa un delito va a ser castigado, nada de que con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio, por eso tengo confianza de que vamos a poder”, expresó.

Al ser cuestionado sobre la llamada “economía moral”, tema que abordará en su próximo libro, el mandatario refirió que esto es que “el gobierno se tiene que apretar el cinturón”, a diferencia de como se considera en Europa cuando se refieren a la austeridad, la cual traducen en despidos.

Dicha economía moral también va acompañada de una conducta trazado por los principios como la honestidad.

López Obrador reveló que en la iniciativa privada se está trabajando en la conformación de un código de ética empresarial, el cual es necesario para que “no vuelva a ocurrir” que empresas extranjeras sobornen y obtengan grandes contratos.

Celebró que los empresarios hayan tomado la decisión de crear el código de ética para “fortalecer valores”.

“Esto es necesario para que no vuelva a suceder lo que pasaba en México, que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas, en detrimento de la hacienda pública”, planteó.

Agregó que hoy se reunirá con el sector empresarial de la construcción para tratar temas sobre el El Tren Maya.

“Siempre he tenido buena relación con los empresarios; hay discrepancias es natural, pero nunca se ha roto el diálogo. Siempre hemos estado en comunicación”, destacó.