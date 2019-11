No hay ultimátum para Miguel Herrera

México.-Miguel Herrera descartó que le hayan leído la cartilla en Coapa. El estratega del América subrayó que ningún directivo ha hablado con él respecto a sus tres expulsiones a lo largo del certamen.

Los medios han generado un chisme. Yo no recibí una llamada de nadie, y mucho menos de Santiago. Yo trabajo para cumplir mis contratos para hacer lo mejor posible, y después la decisión la toma la directiva. A mí no me llama la atención todo el chisme que traen, pero no ha habido ninguna plática de otro índole que no sean los objetivos en Liguilla”, aseguró.

Al timonel le quedan seis meses de contrato, mismos que planea cumplir, e incluso alargar. Pero el exseleccionador nacional dejó en manos de la directiva su futuro.

“Yo no puedo calificar de justo o injusto el despido de un técnico. Desde que llegué, la primera vez en 2011 supe a donde llegué. Y gracias a los resultados que he dado me he convertido en el técnico más exitoso en este equipo. A mí me quedan seis meses de contrato y si no sigo será decisión de otra persona, no mía”, dijo el técnico.

El Piojo indicó que la fama que se ha hecho como técnico le ha pasado factura con los silbantes en este Apertura 2019.

“¿En algún momento exploté en las expulsiones? ¿En algún momento solté algún manotazo, grité, o algo? En la grosería me equivoqué, pero las expulsiones me he controlado mucho. Después bueno, hoy estoy pagando las consecuencias de la fama que me hice, pero trataré de no voltear a ver, para que no piensen de que ya con los ojos reclamé. Reitero, saco de contexto la grosería que dije, pero si hubiera dicho otra, no hubiera habido tanto problema, pero bueno esa es la que se me salió y ustedes fueron rápidos en sacarla”, indicó.

Por otra parte, Herrera, calificó el torneo de su equipo antes de enfrentar al Veracruz este viernes. El Piojo opinó que no se puede decir que ha sido malo el desempeño, cuando no han salido de zona de Liguilla en toda la campaña.

“Terminando el torneo vamos a ver si es bueno, bueno a secas porque al fin de cuentas por lo que sufrimos en el torneo, y creo que pudimos haber hecho mejor las cosas, y con tantos imponderables un equipo que nunca salió de la clasificación, no lo puedo calificar de regular. Ha sido bueno a secas”, finalizó.

