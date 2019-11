Federer desea volver a medirse con Djokovic

Londres.-El tenista suizo Roger Federer se encuentra en Londres para disputar las Finales de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), donde espera con ansias su duelo ante el serbio Novak Djokovic en la ronda de grupos de dicho certamen.

De acuerdo a los registros, estas dos leyendas vivientes del tenis se han enfrentado en 48 ocasiones, dejando un saldo a favor para ‘Nole’ con 26 victorias. Además, Federer no lo ha derrotado desde 2015, teniendo como antecedente inmediato el cotejo de Wimbledon, donde el último set alcanzó el marcador de 13-12 (7/3).

Espero que no ocurra lo mismo que en Wimbledon. Agradezco el apoyo del público y si tengo su apoyo será genial, pero si no, también lo entendería. La grada de Londres siempre me apoyó mucho y me gusta mucho los fans de aquí y jugar frente a ellos”, concluyó.