Frida Sofía se pelea con Chiquis Rivera en ceremonia de premios

México.-La hija de Alejandra Guzmán se encuentra otra vez envuelta en un escándalo.Durante la entrega de los Premios de la Radio, Frida Sofía fue contratada como conductora de la “alfombra morada”. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien e incluso se peleó con Chiquis Rivera.

Fue en el coctel posterior a la ceremonia que las famosas tuvieron un pleito que captó la atención de los asistentes y hasta fue grabado en video.

De acuerdo con algunos de los asistentes, la nieta de Enrique Guzmán no estuvo a la altura de los premios, pues no conocía a los asistentes y no les hizo mucho caso, especialmente a los cantantes del mundo grupero.

Esto hizo enojar mucho a Chiquis Rivera, quien en la cena posterior enfrentó a Frida Sofía y le reclamó por los malos tratos que le había dado a muchos de ellos, como a Lupe Esparza de Bronco.

Cuando Frida Sofía llegó a la recepción que se dio en el bar, Chiquis Rivera le dijo que había sido una falta de respeto cómo había tratado a los artistas y le pidió que respetara a Lupe Esparza por su trayectoria.

Fue en ese momento que la hija de Alejandra Guzmán enfureció, le hizo señas obscenas y hasta se tomó un tequila “a la salud” de Chiquis Rivera.

Excelsior