Actriz Valentine Monnier acusa a Roman Polanski de violación

La actriz y modelo francesa Valentine Monnier acusó al director, productor y guionista polaco Roman Polanski, quien enfrenta cargos por abuso sexual y corrupción de menores, de haberla violado cuando ella tenía tan solo 18 años.

“En 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía ninguna conexión con él, personal o profesional, y apenas lo conocía. Esto no sucedió en el marco de una fiesta (no había drogas, ni alcohol). Fue un acto de violencia extrema, después de ir a esquiar en su chalet en Gstaad (Suiza)”.

Monnier compartió dicho testimonio en entrevista con el diario Le Parisien, en el que agrega que pensó que el cineasta la asesinaría para callarla y el mundo no conociera sus atrocidades, toda vez que ya era reconocido a nivel mundial. “Me golpeó, me arrancó la ropa hasta que me entregué y me hizo someterme a una serie de actos desagradables. Acababa de cumplir 18 años”.

Uno de los abogados de Polanski respondió al medio francés y declaró que su cliente “niega rotundamente toda acusación de violación”, además de recordar que la supuesta acción tuvo lugar hace más de 40 años y “nunca, durante todos estos largos años, se llevaron a la atención de un poder judicial, autoridad o al Sr. Polanski”.

Cabe destacar que la más reciente película del director, J’Accuse (El oficial y el espía), sigue al oficial del ejército francés “Dreyfus“, acusado de ser un espía alemán y encarcelado injustamente en 1894.

Para Monnier, el realizador de 86 años usa dicha historia para reescribir la suya y trata de limpiar su imagen presentando a una víctima por culpa de un error judicial.

Fue en la década de los 70 que Roman Polanski fue acusado por primera vez de abuso sexual por Samantha Greimer, quien reveló que cuando tenía 13 años el director la engañó para tomarle fotografías explícitas, la hizo ingerir alcohol y tranquilizantes para finalmente violarla.

Tras ello, se declaró culpable de corrupción de menores y huyó de Estados Unidos, país al que no ha regresado, además de que evita naciones en las que pueda ser extraditado. Desde entonces ha enfrentado nuevas acusaciones de agresión sexual.

