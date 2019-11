“No me van a intimidar, seguiré denunciando el fraude”: Kenia López

MÉXICO. Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, consideró que las declaraciones hechas por el senador de Morena Germán Martínez Cázares son intolerantes, misóginas y, sobre todo, con gran falta de respeto a la ley.

“Es muy lamentable que el senador a nombre del Grupo Parlamentario de Morena me amenace con la posibilidad de que se me quite la presidencia de la Comisión en el Senado de la República. Lo he dicho públicamente y lo reitero: no me van a intimidar, seguiré denunciando el fraude cometido en el Senado, ya que quieren destruir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de una elección fraudulenta”, advirtió.