Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

· “Lo único que se hace aquí es informar a los ciudadanos”: AMLO

· México en la palestra internacional ante caso LeBarón

· A revisión tiempos oficiales; ni los necesito: AMLO

El miércoles pasado al dar respuesta a preguntas del Comité de Periodistas del Mundo, pertenecientes a distintas organizaciones gremiales, que visitan México para hacer un diagnóstico sobre los retos del periodismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está comprometido a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, una vez más dijo que le dejaron un país en vías de destrucción. Comentó que por la inseguridad y la violencia se propiciaron los asesinatos de periodistas.

El presidente López Obrador, aseguró que él nunca ha utilizado un lenguaje que estigmatice al ejercicio del periodismo o a los periodistas que critican su administración, lo que a nuestro entender no ha quedado claro, ya que vienen a la mente frases como: “Prensa FIFI”, “Periodistas Vendidos”, “Liberales”, etc…, etc…

López Obrador, destacó que lo que a él solo le interesa, “es estigmatizar a la corrupción, y que lo que se da durante las mañaneras es un diálogo circular”. “Lo único que se hace aquí es informar a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información”; sin embargo, aseguró que esto no ha sido entendido adecuadamente por la “prensa convencional”, que marcaba la agenda, destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía; “no se siente cómoda”.

Ante la insistencia de Silvia Chocarro, defensora de periodistas y la libertad de expresión, solicitó a López Obrador se comprometiera a no usar palabras o frases ofensivas contra los periodistas, el presidente contestó “siempre los he respetado a todos, no los veo como enemigos o adversarios”.

Respecto a la protección de la prensa, indicó que lo primero que está haciendo su gobierno es cambiar la realidad de inseguridad y de violencia, garantizando la paz y tranquilidad sin el uso de la fuerza, sino atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia.

Tómelo con Interés.- La prensa del mundo entero, ha repudiado la noticia de la emboscada a la familia “LeBarón”, mormones de origen estadounidense, que fueron asesinados el pasado lunes en carreteras del municipio de Bavispe, en el estado de Sonora.

Luego de que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, apuntó que la masacre de los 9 miembros de la familia LeBarón, pudo tratarse de una “confusión” de algún grupo de sicarios , Julián LeBarón dijo que fue un crimen “con saña”. Además, hizo énfasis en que los hechos ocurrieron en dos incidentes distintos, a 15 kilómetros de distancia.

Por su parte Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, al visitar el municipio de Bavispe, Sonora, dijo que el presidente López Obrador encabeza la indignación de México frente a estos hechos; de igual forma, destacó que el Buró Federal de Inteligencia tendrá acceso al expediente y a las indagatorias, ya que la colaboración que se ha establecido en acuerdos internacionales entre México y los Estados Unidos, son temas que no violentan la soberanía nacional.

Tómelo con atención.- Ni los uso, ni los necesito; así se refirió Andrés Manuel López Obrador, a los tiempos oficiales de los que mucho se han quejado en la industria de la radiodifusión. “Que tiempos aquellos, cuando los candidatos oficiales aparecían a todas horas en la radio y la televisión, mediante el uso de los dichosos tiempos oficiales”.

Así se expresó el Presidente de la República el día de ayer, ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, al señalar que él tiene otros medios y formas de comunicarse con la ciudadanía, destacando el seguimiento diario de su conferencia mañanera.

Dejó en claro que en algún momento usó los medios, pero que su gobierno no los necesita; y sí en efecto, de ahí el poco interés al papel que juegan los medios de comunicación. Por ello la disminución en los presupuestos de comunicación social, y la deficiente estrategia para comunicar.

Aún así y pese al poco interés, la cobertura en medios tradicionales de las actividades gubernamentales, aún es alta, lo que se traduce en cobertura de a gratis, evitando el molesto “pago para que me peguen”, que expresaban en gobiernos anteriores.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.