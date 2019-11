El exterior sí importa

Alejandro Rodríguez Cortés*.

Es cierto que la economía mexicana no crece en este 2019 y que muy probablemente no lo haga en 2020, pero eso no le quitará que sea una de las 15 más importantes del mundo. Por eso no es buena idea que México se aísle bajo la premisa sofista de que “la mejor política exterior es la interior”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho -y hasta el momento lo ha cumplido- que no saldrá del país, y que si los líderes de otras naciones desean platicar con el jefe del Estado mexicano son bienvenidos a Palacio Nacional.

Estamos, pues, ante una política exterior más parecida a una del siglo XX, ideologizada, maniquea, de condenas y apoyos según el bando de que se trate, que a una estrategia viva y permanente de una verdadera inmersión de nuestro país en el escenario internacional para administrar sus intereses políticos, económicos y comerciales.

No parece muy redituable para México la ausencia de su mandatario en eventos internacionales que requieren su presencia, o el envío de representantes a foros financieros y encuentros multilaterales en donde tendría la oportunidad de interactuar con otros dignatarios del mundo.

No dibujan tampoco un panorama positivo escenas como la de Marcelo Ebrard en los pasillos de una cumbre donde no puede pasar a la plenaria de jefes de estado y de gobierno, o una fotografía de López Obrador y su canciller hablando con el presidente Trump o con el primer ministro Trudeau por el altavoz de un teléfono celular.

Tampoco parece bueno enviar primero un mensaje en alguna mañanera de que México respeta la soberanía de otros países, y luego grabar un video para hacer exactamente lo contrario si el caso lo amerita, para apoyar a uno de los gobiernos populistas aliados en América Latina.

Ebrard negociando acuerdos comerciales, comprando pipas de combustible, replegando la frontera norte hacia el sur, conteniendo migrantes o visitando el escenario de la barbarie contra la familia LeBaron sugiere improvisación, ocurrencia y fallta de estrategia.

Al gobierno de México parece importarle más apresurarse a reconocer triunfos electorales en Argentina y Bolivia que ser un actor relevante en el ajedrez internacional, donde sin duda es importante el regreso del peronismo a las pampas o la caída del autócrata boliviano, pero que tiene muchas otras opciones y caminos de acercamientos, pláticas y alianzas a lo largo y ancho del orbe.

Por cierto, ¿nadie le planteó escenarios posibles a López Obrador cuando grabó y transmitió un mensaje de apoyo a Evo Morales tan solo un par de horas antes de que éste anunciara su dimisión al poder? La prensa nacional y extranjera habla de ridículos de la diplomacia mexicana y éste es uno de ellos.

No tengo claro si lo será también ofrecer asilo político a quien buscaba perpetuarse aún más en el poder aún después de perder un referéndum y de manipular una elección.

Los ojos del mundo están puestos en México, y no solo en cuanto al manejo de su economía y a la calificación de su deuda, sino de su protagonismo como vecino de Estados Unidos y como uno de los 3 grandes en Latinoamérica, que por cierto no es lo único que importa: está la Unión Europea, China, India y África.

Sólo espero que no prevalezca el discurso sesentero de la soberanía regional que polarice al continente, con un presidente estadounidense en campaña de reelección que en cualquier momento volverá a la carga si así conviene a su estrategia -esa sí- de “hacer a América grande otra vez”, por supuesto desde la óptica trumpiana del dispara y después averigua.

Por lo pronto, espero que nuestro gobierno esté preparando una respuesta lógica a los cambios geopolíticos de nuestros tiempos, incluyendo la compleja relación bilateral con los Estados Unidos, ante la que AMLO ha sido por lo menos displicente. Seguridad pública y comercio son las palabras clave.

*Periodista, comunicador y publirrelacionista.

@AlexRdgz