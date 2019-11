Ernestina Godoy sin preocupación por ser llamada “fiscal carnal”

Ciudad de México.- La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que no le preocupa en absoluto ser señalada como “fiscal carnal”, porque “yo siempre he sido una gente muy profesional e independiente, la credibilidad la da el trabajo, tu actuación, todo en la vida que he hecho”.

A unas horas de que presente su postulación a la Fiscalía General de Justicia afirmó que “nada está escrito” y cualquiera puede estar al frente de la nueva institución, y tocará a los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano proponer a los mejores ante el Congreso.