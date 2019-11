Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– Como cada semana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó sobre los avances en las obras del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas; así como el ¿Quién es quién en los precios de los combustibles?

Como todos los lunes, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que en la semana del 4 al 8 de noviembre se atendieron a nivel nacional 180 denuncias, a través de la aplicación Litro por Litro.

Se realizaron 143 visitas a estaciones de servicios de gasolinas y fueron dos gasolineras las que no se dejaron verificar, además de que se inmovilizaron 24 bombas.

El funcionario destacó que en el estado de Tamaulipas se encontró un nuevo rastrillo con componentes más sofisticados, el cual puede robar combustible a los consumidores de manera más efectiva.

Ante ello, indicó que tras varias reuniones de coordinación con Fiscalía General de la República (FGR) se estableció un protocolo para realizar las verificaciones.

En la semana de referencia la gasolina Regular tuvo su precio más alto en Los Cabos Baja California, donde alcanzó los 21.99 pesos por litro; mientras que el más económico se registró en Centro, Tabasco, en 17.70 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en la Ciudad de México, en 22.89 pesos, en contraste, el más barato se registró en Veracruz, Veracruz, en 18.20 pesos por litro.

Por su parte, el Diésel se vendió más alto en Zapopan, Jalisco, en 22.35 pesos por litro y el precio más bajo se ofertó en Medellín de Bravo, Veracruz, en 18.89 pesos por litro.

Sheffield Padilla sostuvo que las marcas con los precios más altos en promedio en el país son Chevron, Redco y Shell; mientras que las más económicas son Total, Golf y LaGas.

Respecto a la quinta subasta que tuvo lugar ayer domingo, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, informó que se recaudaron 16.2 millones de pesos.

En este ejercicio en el que se pusieron a la venta joyas, vehículos y bienes inmuebles, “de 45 lotes, se vendieron 37”, un sobreprecio equivalente de 47 por ciento, es decir, 82 por ciento de los lotes a subasta.

Precisó que de bienes inmuebles se vendieron cinco de los nueve puestos a disposición; en Culiacán, Sinaloa cuatro de siete; 23 vehículos de 24 a un sobreprecio de 133 por ciento; y ocho relojes de 10 con sobreprecio de 24 por ciento.

Rodríguez Vargas explicó que los recursos obtenidos se destinarán a la compra de instrumentos musicales para bandas de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos en Oaxaca.

Mediante dos videos se dieron los avances de construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, éste último protagonizado por la titular de Energía, Rocío Nahle.

En este marco, el primer mandatario señaló que se está haciendo el proyecto de ingeniería básica para el Tren Maya; sin embargo, antes de lanzar la licitación para dicha obra se llevará a cabo una consulta en toda la región que abarcará este proyecto.

“Queremos hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia. Aplicar el principio del presidente Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Agregó, que existen intereses creados como en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, en donde se pretendió, dijo, hacer un sabotaje legal, por lo que se llevará a cabo dicho ejercicio democrático y no sólo a mano alzada.

Sobre los hechos acontecidos el día de ayer en Bolivia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México solicitará una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la situación en Bolivia y reiteró que lo ocurrido en ese país fue un golpe de Estado contra Evo Morales.

En este sentido, el canciller reafirmó su disposición a ofrecer asilo al ahora exmandatario boliviano.

Ebrard Casaubón resaltó que México no aceptará ningún gobierno en Bolivia que provenga de la acción militar o policial. “México, por supuesto, no vería con buenos ojos un gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo”, refirió.

La renuncia de Evo Morales a la Presidencia de su país por presiones de élites del Ejército representa un golpe de Estado, ya que se alteró el orden Constitucional, señaló.

“Habría que decir que, en consecuencia, la postura que México ha definido es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia, esa es la posición que México quiere hacer valer”, refirió Ebrard.

El canciller lamentó que ante los hechos golpistas del domingo en Bolivia, la Organización de Estados Americanos (OEA) haya guardado silencio, acto por el que México pedirá una respuesta en una reunión urgente que pedirá a los estados miembros.

Explicó que el gobierno de México se mantendrá alerta respecto a quienes asuman el control político de Bolivia ya que, hasta el momento, todo el gabinete del presidente Morales renunció a sus obligaciones.

En este marco, el canciller reiteró la voluntad de asilo de los bolivianos que así lo requieran, incluido Evo Morales.

Respecto a las versiones sobre ataques a las sedes diplomáticas de México en Bolivia, Ebrard descartó que se hayan producido agresiones, pero pidió la solidaridad internacional ante la violencia suscitada en las representaciones de diversos países como Venezuela o Cuba.

“No hemos tenido registro afortunadamente de ataques a la sede de la embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia”, comentó.

Hasta el momento, al menos 10 mil mexicanos se encuentran en territorio boliviano, los cuales no han solicitado la asistencia diplomática mexicana.

Luego que la semana pasada el gobierno de Estados Unidos formalizó su retiro del Acuerdo de París en materia de cambio climático, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que México permanecerá en ese mecanismo.

“Nos mantendremos en ese acuerdo, por supuesto, haremos honor a los compromisos que México ha asumido”, subrayó.

Respecto a la postura que México llevará a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP 25), a realizarse en España, el funcionario señaló que el país expondrá su experiencia en acción climática del programa Sembrando Vida.

“La postura que llevaremos es la de seguir avanzando. Vamos a llevar, por ejemplo, la estimación del impacto en términos de acción climática del programa Sembrando Vida y de cómo medirlo”, dijo.

Respecto a la cooperación del FBI en el caso LeBarón, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon detalló que el trabajo de los agentes estadounidenses en Chihuahua para indagar el asesinato de la familia LeBarón será de acompañamiento con la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario federal consideró que es de importancia la colaboración entre la FGR y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la indagación, ya que se esperan estudios sobre el uso de armas que provienen de Estados Unidos.

“Para la Fiscalía es muy importante por todas las armas que ahí están, que aparecen ahí, y supongo que por eso también le interesó a la Fiscalía, lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen”.

Detalló que desde 1994 se estableció un convenio con el gobierno de Estados Unidos para el intercambio y asistencia jurídica.

“México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiéramos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente, el caso de El Paso”, comentó.

El secretario de Relaciones Exteriores detalló que será la FGR la que coordine las tareas que los agentes del FBI realice en Chihuahua.

Las limitaciones que tendrá el FBI en México serán que sus agentes no podrán estar armados, y deberán informar a la FGR sobre diligencias que requieran hacer en el territorio.