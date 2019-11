¿Por qué los presidentes quieren eternizarse en el poder?

Patricia Betaza.

Finalmente triste el desenlace de la crisis política en Bolivia. Triste porque un presidente que había hecho algunos logros importantes desde el punto de vista económico y social tuvo que renunciar y dejar el país, ante las presiones del Ejército. Triste porque como escribió atinadamente un periodista de El país, Evo Morales debió irse antes.

Lo que había significado un progreso democrático en ese país andino se fue mermando poco a poco.

¿Por qué los presidente de la República quieren eternizarse en el Poder? ¿Por qué insiste Evo Morales en creer en que o hay nadie más que él? Así preguntó en Twitter a Evo Morales, la escritora Elena Poniatowska previamente a su caída.

Y sí. ¿Por qué su insistencia en modificar las leyes para poder se reelecto? ¿Por qué su insistencia en adelantar su triunfo en elecciones cuestionadas? ¿Por qué hacer de las Instituciones, como el Tribunal Supremo, una oficina de gobierno y sin credibilidad para a los ciudadanos? ¿Por qué se tuvo que llegar a ese fin? ¿Por qué buscar eternizarse? ¿Por qué en aras de hacer el bien social perdió la perspectiva de lo que es una verdadera democracia que tiene que respetar la autonomía de las instituciones? Y sí, que tristeza que la bota militar tenga que acabar pateando a la democracia otra vez en América Latina.

Según crónicas periodísticas, tras las elecciones del 20 de octubre en donde se proclamó vencedor para un cuarto mandato consecutivo, Evo se fue quedando solo, bajo una ola de protestas contra el fraude electoral. Este domingo en un mensaje televisado, Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron a sus cargos. Durante la madrugada había decidido convocar a nuevas elecciones, ante los cuestionamientos de la población y de organismos como la OEA. Pero la renuncia vino solo unas horas después de que el jefe del Ejército, Williams Kaliman, le había pedido su dimisión: “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Y así lo anunció Evo Morales:

“Es mi obligación como presidente indígena y de todos los bolivianos asegurar la paz social. Renuncio para que [Carlos] Mesa y [Luis Fernando] Camacho no sigan maltratando a los familiares de nuestros compañeros, no sigan atacando a los ministros y diputados, para que dejen de maltratar a los más humildes. La lucha no termina aquí. Los humildes, los patriotas, vamos a continuar luchando por la igualdad y la paz. Espero que hayan entendido mi mensaje; Mesa y Camacho, no perjudiquen a los pobres, no le hagan daño al pueblo. Queremos que vuelva la paz social. Grupos oligárquicos conspiraron contra la democracia. Fue un golpe de Estado cívico y policial. Duele mucho lo que ha pasado”.

Morales definitivamente actuó demasiado tarde al anunciar nuevos comicios tras el hecho de que la Organización de Estados Americanos, hizo pública una auditoria de las elecciones, en las que señaló contundentes irregularidades y exigía su anulación.

Efectivamente, Evo Morales debió irse antes. Antes de insistir en un cuarto mandato, antes de insistir en controlar a todas las instituciones, antes de que su pueblo y hasta sus colaboradores lo fueran dejando solo.

Por el momento Bolivia enfrenta el vacío de poder. ¿Qué papel jugará el Ejército? ¿Qué viene ahora para Bolivia? Así de frágil nuestras democracias. Pero como escribió Poniatowska, ¿Por qué los presidentes de la República quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué tirar a la basura lo que con tanto trabajo se logra como es fortalecer las democracias?