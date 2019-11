Sin Cara anuncia su salida de WWE

México.-El luchador texano Sin Cara informó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales que solicitó su carta de libertad a la WWE, por lo que dejará de pertenecer a la empresa de Vince McMahon en busca de su crecimiento profesional.

Estoy tan agradecido por la oportunidad que me dieron, sin embargo, me di cuenta de que estoy atrapado en un lugar donde no se me valora como atleta”, destaca el gladiador en su comunicado.