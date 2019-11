Cecilia Galeano cuenta cómo la rechazaron y fracasó en Tinder

México.-Parecería que una mujer famosa y guapa no tendría problema en encontra una pareja, pero esto es falso.

Prueba de ello es Cecilia Galeano, protagonista de la puesta en escena ‘Soltera a los 40’, quien confesó que usó un tiempo la app de citas Tinder, pero su experiencia no fue para nada lo que esperaba.

Actualmente, Galeano se encuentra soltera y, aunque está contenta, dice que de vez en cuando sí le gustaría recibir a diario el cariño de una pareja, por lo que intentó conocer gente nueva a través de Tinder.

Sin embargo, las cosas no salieron nada bien, pues la actriz dice que tuvo muchísimos problemas para que los hombres creyeran que de verdad era ella y no una impostora.

Hice match con un hombre y le dije hola. Me preguntó ‘¿Cómo te llamas?…Cecilia Galeano’. Y él me respondió: Mira estúpida, el Tinder es para conocer gente, no para hacerse pasar por artistas…¡Y me bloqueó!”