Lady Gaga causa polémica en redes tras declaración

En su cuenta oficial de Twitter, la intérprete publicó “No recuerdo ARTPOP”, álbum que cumple seis años de su lanzamiento a nivel mundial. Y las respuestas no se hicieron esperar, incluso Madeon, coproductor de piezas como Venus y Gipsy comentó: “Ohhhh, te lo estás perdiendo, déjame reproducirlo para ti ¡¡Tiene GRANDES momentos!!”.

ARTPOP es el mejor álbum de Gaga y la maldita lo odia, quien la manda a grabar todo el álbum mientras se metía crack”, “Quedé cómo estúpida cuando me tatué #ARTPOP y a las 3 semanas Lady Gaga dice que no lo recuerda”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos.

El cuarto disco fue lanzado el 6 de noviembre de 2013 en Japón y mundialmente el 11 del mismo mes. Gaga compuso y produjo todas las canciones del álbum, con ayuda del DJ White Shadow, Zedd y Madeon, entre otros. Como parte de su promoción, se lanzaron Applause, Do What U Want y G.U.Y.

Cabe mencionar que en enero pasado, Lady Gaga retiró Do What U Want, canción a dueto con R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual en contra de este artista hayan vuelto al punto de mira.

NTX