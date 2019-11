Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En la conferencia de prensa de este martes, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron los pormenores de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana; así como del asilo político otorgado al exmandatario de Bolivia, Evo Morales.

El primer mandatario informó que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo un acto cívico en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

Refirió que durante el periodo neoliberal se olvidaron las fechas históricas de reconocimiento a los héroes de la patria. “Quisieron borrar nuestra historia, incluso para darle sustento a la o política neoliberal, se habló del fin de la historia”.

López Obrador dijo que es fundamental recordar nuestro pasado y las gestas históricas del pueblo en la lucha por la soberanía, libertad, independencia y justicia social.

Indicó que “el miércoles (20 de noviembre) no será día inhábil, esto es, el calendario continúa como se aprobó y se buscará afectar lo menos el tráfico”, para lo cual se darán a conocer alternativas viales en torno a las calles aledañas al Centro Histórico.

A su vez, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó el programa de actividades para el 20 de noviembre, que contará con una escenificación histórica, un programa musical, acrobacia ecuestre y el desfile histórico.

El desfile, que saldrá a las 12 del día de la plancha del Zócalo hacia Campo Marte, contará con la locomotora Petra y dos carros de ferrocarril, así como un coche express, según refirió el funcionario federal.

Respecto al asilo político al expresidente Evo Morales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que entre las 11:00 y las 11:30 horas de este martes se espera su llegada a territorio mexicano, y que a él le corresponderá dar su versión de los hechos en Bolivia y decir –si así lo desea- “por qué tomo las decisiones que tomó”.

Indicó que México recibirá a Morales conforme lo que establece el artículo 11 de la Constitución y los ordenamientos legales que establecen “proteger la vida de las personas que sean objeto de persecución política y así lo ha ejercido México”, además de que no se revelará su residencia por cuestiones de seguridad.

El canciller detalló que fue un periplo trasladar al expresidente boliviano a México, una vez que se contó “con el permiso de Brasil, la autorización de Perú y Ecuador, al fin despegó el avión (con Evo Morales), al filo de las 2:00 horas de la madrugada, tiempo de México”, sin olvidar el apoyo otorgado a nuestro país por parte del gobierno de Uruguay.

“No creo que la vida de Evo (Morales), haya corrido peligro, aunque él será quien informe su versión”, añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien dijo que hubo un momento en que ya no se le iba a permitir la salida de su país.

“México está obligado a hacer por la ley y la Constitución de que estén seguros… El Estado lo que tiene que hacer es garantizar su seguridad”, añadió al explicar que una solicitud de asilo no se puede revocar y reiteró que Morales fue objeto de un golpe de Estado.

Ante diversos cuestionamientos por el asilo otorgado a Morales, el canciller aclaró que hay una buena relación y diálogo entre los presidentes López Obrador y el de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que rechazó que vaya a darse alguna diferencia por este tema o que pudiera tener alguna relación con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al agradecer el apoyo de la Fuerza Aérea de México en el traslado de Morales, se dijo respetuoso de las diferentes posiciones que hay en torno al asilo otorgado al exmandatario boliviano. “Es el mismo debate que se da cada vez que México ha otorgado asilo. Nada más diría una cosa: muchas de esas personas están vivas gracias al asilo que México les dio”.

En tal sentido, Ebrard deseó una salida pacífica, democrática y apegada a la Constitución en la nación sudamericana, además insistió en que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe fijar una postura en torno a estos hechos.

Comentó que México siempre ha estado en contra de los golpes militares. “Los intereses de México no son los de Estados Unidos. La base de la consistencia internacional es el respeto a las diferencias… Por fortuna, tenemos una relación respetuosa con Estados Unidos y eso es muy valioso y en este caso, no creo que vaya a ser la excepción. No tenemos tensión”.

Sobre el estado de salud del exmandatario y el uso de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo traslada a nuestro país, refirió que cuando se ofrece y se concede asilo, se tiene que hacer todo el esfuerzo por salvaguardar la integridad y la vida de la persona a la que se le concedió.

Así mismo, Ebrard afirmó que la historia reconocerá el asilo político que México otorgó al expresidente boliviano Evo Morales. “¿Tenía México que ofrecer asilo o no a Evo Morales? Sí, y eso la historia lo va a reconocer”, dijo.

Indicó que al gobierno mexicano no le compete opinar sobre la reelección o no que se aplica en una nación. “Nosotros no calificamos elecciones. El derecho de asilo no es calificar elecciones. El derecho de asilo es proteger la vida”. Cuando el general (Lázaro Cárdenas) recibió a (León) Trotski, no se volvió troskista México”.

Por su parte López Obrador indicó que él dio la instrucción de ofrecer asilo a Evo Morales y afirmó que se siente muy orgulloso de encabezar un gobierno donde se garantiza el derecho de refugio, “es un timbre de orgullo”.

Aseveró que en el marco de la Cuarta Transformación que lleva a cabo su gobierno se aplica una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México, donde se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones.

Dijo que entiende que haya inconformidad de grupos conservadores con respecto al asilo que se le ofreció a Morales, pero pidió entender y aceptar que “tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo todos”.

“Respeto ese punto de vista, el derecho a disentir, pero quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir el camino trillado de siempre, vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México”, expresó.

Ante ello, el Ejecutivo federal ofreció todo su reconocimiento al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, al cuerpo diplomático. “Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional”.